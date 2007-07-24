راهکارهای اجرایی حفظ باغات در کرج بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همایش یک روزه تدوین راهکارهای حفظ باغات و توسعه باغ شهرها ظهر امروز با حضور کارشناسان فضای سبز شهرداری های مشهد، شیراز، یاسوج، قزوین و کرج در باشگاه میلاد این شهر برگزار شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج در این همایش اظهار داشت: از سال 1360 به بعد دلایل متعددی از جمله صنعتی شدن شهرها، اصلاح ارضی، نیاز شهرها به کارگر، ساخت و سازها و ...سبب تخریب باغات و باغ شهرها شده است.

عباس زارع افزود: با وجودی که در سال های اخیر باغات یکپارچه کرج تبدیل به منازل مسکونی شده اند هنوز در بسیار از مناطق همچنان استعداد پرورش و گسترش فضاهای سبز وجود دارد و باید با برنامه ریزی صحیح جنگل کاری های حاشیه شهرها و ایجاد فضای سبز در مناطق مختلف شهر و حفظ باغات موجود را در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی، مسئولان شهرها در طرح های تفصیلی و جامع شهری احداث باغ شهرها را در تمامی مناطق لحاظ می کردند اما پس از آن این امر توسط مشاوران شهرها نادیده گرفته شده است که باید دوباره در دستور کار قرار گیرد.