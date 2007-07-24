نداشتن مهارت یکی از عوامل بیکاری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس فنی و حرفه ای استان مرکزی ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های آموزش فنی و حرفه ای به خبرنگاران گفت : آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس آخرین روش های جهانی و علمی است و تلاش می کند با کیفیت بخشی به آموزش ها گام اساسی در راستای توسعه و اشتغال بردارد.

سید هاشم فاطمی افزود: امروز اشتغال یکی از دغدغه ای مهم دولت است و تا کنون نیز هزینه های زیادی را صرف آن کرده اند.

وی تصریح کرد: دولت توانسته نرخ بیکاری و بالا بردن سطح اشتغال از طریق اعتبارات تخصیص یافته موفقیت هایی را حاصل کند که این امر کافی نیست و باید تلاش های مکملی انجام شود.

فاطمی خاطرنشان کرد: آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد جدید در توجه به نیازهای کاری و آموزش در این زمینه ها توانسته سهمی از ایجاد زمینه های اشتغال در کشور را به خود اختصاص دهد.

وی یکی از مهمترین رویکردها را ارتقاء سطح علمی و تخصصی مربیان دانست و یادآور شد: در رسیدن به این مهم مربیان دوره هایی را به منظور به روز شدن با روش های آموزشی می گذرانند.

فاطمی ارتقاء سطح تجهیزات مورد نیاز را یکی از عوامل موفقیت در ارتقاء آموزش دانست و افزود: آموزش نباید تنها به شهرها اختصاص یابد و زمینه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای می تواند کمک شایانی به روستاییان کند و زمینه ماندگاری آنان در روستاها را فراهم نماید.