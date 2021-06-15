اولویت در انتخابات حضور پرشور مردم و یک انتخاب آگاهانه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی دوشنبه شب در جمع مردم برازجان و ورزشکاران شهرستان دشتستان در ورزشگاه تختی برازجان اظهار داشت: شرکت و حضور در انتخابات امنیت کشور را بالا می‌برد اما در صورتی که مشارکت مردم کم باشد امنیت ما آسیب می بیند و دشمن هم دنبال این است که با کاهش مشارکت مردم، نظام را تضعیف کند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف و اولویت مهم و اصلی همه ما برای انتخابات پیش رو باید دعوت از مردم برای حضور پرشور در انتخابات و یک انتخاب آگاهانه باشد.

وی اضافه کرد: در حالی که بخشی از مردم به خاطر ضعف عملکرد دولت تمایل چندانی به حضور در انتخابات ندارند، باید همه تلاش خود را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات انجام دهیم چرا که این حضور گسترده برای امنیت و آینده کشور بسیار مهم است.

رضایی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی مردم طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، تصریح کرد: در حالی که رئیس جمهور وعده داده بود که آسایش مردم را بیشتر خواهد کرد، روزهای تلخی را برای مردم رقم زد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم دنبال طبیبی برای ترمیم زخم‌ها و مشکلات خود بودند ولی طبیب قلابی با نسخه‌های جعلی و وعده‌های صدروزه حاصلی جز خسارت و ناامیدی در پی نداشت.

وی با بیان اینکه امروز مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و اینها مردم را ریز و دشمن را هیولا می‌بینند، گفت: علاج درد ما امروز این نیست که نزد طبیب دیگری نرویم بلکه باید طبیب کاربلد خود را آگاهانه انتخاب کنیم.

رضایی افزود: انتظار می‌رود با حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات و یک انتخاب آگاهانه بساط فساد، آقازاده بازی، رانت خواری و ویژه خواری، و بساط امضاهای طلایی و سوءاستفاده از موقعیت جمع شود.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم با انتخابی آگاهانه یک سیلی بزرگ به مسببان وضعیت موجود خواهند زد.

رضایی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم و دعا کنیم که دولتی انقلابی و مردمی روی کار بیاید؛ دولتی که فسادستیز، پاکدست، سالم، متکی به مردم و معتقد به کار کارشناسی و پیرو ولایت مطلقه فقیه باشد؛ نه متکی به غرب و آمریکا و انگلیس و...