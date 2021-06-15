دولت عراق باید به صورت عملی از «حشد شعبی» حفاظت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «حسن فدعم» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص «حشد شعبی» و لزوم حفاظت و حراست از آن در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه نیروهای حشد شعبی نقش بسزایی در شکست تروریسم در عراق داشتند، تأکید کرد: تنها تشکر و قدردانی زبانی از حشد شعبی کافی نیست و دولت عراق باید از این گروه به طور جدی حفاظت کند.

پیشتر نیز «احمد عبدالساده» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق سخنانی را در خصوص اهمیت نقش حشد شعبی در غلبه بر تروریست‌های تکفیری داعش مطرح کرده بود.

وی در این خصوص گفت: اگر نیروهای حشد شعبی نبودند، امروز شاهد تکرار جنایت هولناک اسپایکر در نقاط مختلف عراق بودیم. بنابراین، واضح است که حشد شعبی همچون سدی مستحکم در برابر تکرار فاجعه اسپایکر ایستاد.

این کارشناس عراقی در ادامه عنوان کرد: برخی به دنبال آن هستند تا نیروهای حشد شعبی را تضعیف کنند. هدف اصلی و اساسی از تضعیف نیروهای حشد شعبی در برهه کنونی تقویت داعش در عراق است.

وی همچنین اظهار داشت: طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم که سلسله اقدامات تروریستی علیه حشد شعبی در نقاط مختلف عراق تشدید شده است. این نشان می‌دهد که توطئه بزرگی علیه این گروه در جریان است.

عبدالساده در ادامه گفت: تمام کسانی که با حشد شعبی مبارزه می‌کنند و برای تضعیف آن تلاش می‌کنند، حامی داعش هستند. پیشتر نیز «محمد البلداوی» نماینده پارلمان عراق اعلام کرده بود که مقابله با حشد شعبی پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.