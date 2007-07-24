به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، دبیر جشنواره ملی اشتغال گفت: همزمان با هفته دولت جشنواره ملی اشتغال در تمامی مراکز استان‌ها با مشارکت بانک‌ها و سایر دستگاه‌های دست اندرکار شکل گیری بنگاه‌های زود بازده برگزار می شود.

علیرضا محمد علی افزود: این جشنواره با هدف معرفی جامع طرح های زود بازده و کار آفرین که یکی از برنامه های محوری دولت نهم می باشد در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: علاوه بر اینها در این جشنواره آمارها و ارقام مستندی که درحوزه اشتغالزایی از طریق بنگاه‌های زود بازده در سراسر کشور اتفاق افتاده است به شکل گسترده ای در سطح جامعه منتشر واعلام خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره ملی اشتغال در سراسر کشور ارائه دستاوردهای بنگاه‌های اقتصادی و تاثیر شکل گیری این کانون‌ها در روند توسعه کشور و کاهش نرخ بیکاری است.

دبیر این جشنواره در ادامه با اشاره به تاثیرات مثبت شکل گیری بنگاه‌های زود بازده در سراسر کشور به ویژه در حوزه تثبیت و توسعه اشتغال گفت: وزارت کار و امور اجتماعی با مسئولیت پذیری در خصوص اشتغال کشور توانسته است ایده ها و برنامه های راهبردی بسیار موثری را در عرصه های اقتصادی به اجرا در آورد برای نمونه با شکل گیری بنگاههای زود بازده نه تنها گسترش فرهنگ کار و کار آفرینی در سراسر کشور روند ساختاری یافته است بلکه شور و شق و نشاط عمومی نیز از طریق این بنگاهها در جامعه به وجود آمده است.

وی در پایان یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره ملی اشتغال را تبیین مراحل توسعه بنگاه‌های اشتغالزا با بهره مندی از حمایت‌های دولتی اعلام کرد و افزود: بسیاری از صنایع بزرگ کشور که در قالب بنگاه‌های زود بازده فعال بوده اند در این جشنواره مشارکت خواهند داشت.