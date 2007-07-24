تساوی پر گل تیم ملی فوتبال دانشجویان مقابل جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال دانشجویان در اولین دیدار تدارکاتی خود در آستانه اعزام به بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویی مقابل جوانان ملی پوش به میدان رفت و در یک بازی منسجم به تساوی 2 بر2 دست یافت. علی زادعلی و محسن رزم پوش در دقایق 15 و 30 بازی دو گل تیم ملی دانشجویان را به ثمر رساندند.

امیرحسین پیروانی ، سرمربی تیم ملی فوتبال دانشجویان در خصوص بازی انجام شده گفت: این اولین بازی تدارکاتی دانشجویان بود و با وجود اینکه فوتبالیست ها از تمرینات سخت بدنسازی خارج شده بودند و برای نخستین بار در یک دیدار جدی درکنارهم قرارگرفتند نتیجه تا حدودی رضایت بخش بود. البته تیم مقابل ( جوانان ) هم تیم بسیار قدرتمندی است.

پیروانی در ادامه به عدم همکاری مدیران و سرمربیان برخی باشگاه ها با تیم دانشجویان اشاره کرد و افزود: 8 نفر از بازیکنان درخواستی از تیم های لیگ برتر و دسته 1 هنوز به تیم دانشجویان محلق نشدند. بدون شک با پیوستن بازیکنان و ادامه تمرینات روز به روز هماهنگی میان تیم و خطوط سه گانه افزایش می یابد.