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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۱۹

تساوی پر گل تیم ملی فوتبال دانشجویان مقابل جوانان

تیم ملی فوتبال دانشجویان کشورمان در نخستین بازی تدارکاتی خود در مصاف با تیم ملی جوانان به تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال دانشجویان در اولین دیدار تدارکاتی خود در آستانه اعزام به بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویی مقابل جوانان ملی پوش به میدان رفت و در یک بازی منسجم به تساوی 2 بر2 دست یافت. علی  زادعلی و محسن رزم پوش در دقایق 15 و 30 بازی دو گل تیم ملی دانشجویان را به ثمر رساندند.

امیرحسین پیروانی ، سرمربی تیم ملی فوتبال دانشجویان در خصوص بازی انجام شده گفت: این اولین بازی تدارکاتی دانشجویان بود و با وجود اینکه فوتبالیست ها از تمرینات سخت بدنسازی خارج شده بودند و برای نخستین بار در یک دیدار جدی درکنارهم قرارگرفتند نتیجه تا حدودی رضایت بخش بود. البته تیم مقابل ( جوانان )  هم تیم بسیار قدرتمندی است.

پیروانی در ادامه به عدم همکاری مدیران و سرمربیان برخی باشگاه ها با تیم دانشجویان اشاره کرد و افزود: 8 نفر از بازیکنان درخواستی از تیم های لیگ برتر و دسته 1 هنوز به تیم دانشجویان محلق نشدند. بدون شک با پیوستن بازیکنان و ادامه تمرینات  روز به روز هماهنگی میان تیم و خطوط سه گانه افزایش می یابد.

کد مطلب 523519

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