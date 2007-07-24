تاسیس شورای تخصصی نوسازی و تحول نظام آموزشی کشور / تصویب طرح جامع تربیت معلم در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مخبر دزفولی افزود: در این طرح به بحث تامین و نگهداشت نیروی انسانی و مباحث خاص تربیت معلم پرداخته شده است.

وی ضمن بی بدیل شمردن شورای عالی انقلاب فرهنگی از این شورا به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذار در حوزه علم و فرهنگ کشور یاد کرد و افزود : این شورا تنها شورایی است که مصوباتش حکم قانون را دارد و همواره به مثابه ودیعه حضرت امام راحل ( ره) ؛ مستظهر به حمایت های مقام معظم رهبری است.

مخبر دزفولی سه رسالت و وظیفه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی را پرداختن به مسائل کلان سه حوزه مهم کشور یعنی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، فرهنگ عمومی و آموزش و پرورش دانست و ضمن بیان اینکه دانشگاهها از لحاظ تعداد مصوبات بالاترین سهم و بیشترین تعامل را به صورت فعال با این شورا دارا هستند و خواستار تعامل بیشتر و فعالانه سازمان بزرگ آموزش و پرورش با این شورا شد.

وی ضمن تاکید بر تاثیرگذاری موثر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حل مشکلات علمی و دانشگاهی، میزان تعامل وزارت آموزش و پرورش با شورای عالی را در این زمینه اندک دانست و آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت همکاری و تعامل سازنده با این نهاد مهم و تاثیرگذار در خصوص موضوعات و مواردی که دارای جهت گیری کلان و برخوردار از نگاهی آینده نگرانه در مسیر تحقق سند چشم انداز و حل معضلات امروز و آینده آن باشد اعلام کرد.

مخبر دزفولی همچنین از تاسیس شورای تخصصی نوسازی و تحول نظام آموزشی کشور در کنار شورای مهندسی فرهنگی و شورای تدوین نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و خواستار تعامل فعال آموزش و پرورش با شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات سه گانه فوق شد.

وی تغییر و تحول اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت را زیر بنایی ترین اقدام میانبر برای توسعه علمی و تکنولوژیک کشور دانست و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبر مبنی بر یافتن راه های میانبر، یکی از راه های میان بر را توجه ویژه و جهشی نسبت به موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت برشمرد و خواستار تغییر رویکرد آموزش و پرورش از حافظه پروری به خلاقیت پروری و نوآوری شد.

دکتر مخبر در ادامه افزود : این تفکر که تحقیق و پژوهش مخصوص یک قشر خاص از جامعه است، یک تفکر استعماری است وتفکر مطلوب حرکت عموم جامعه به سمت دانشمند شدن است و از آموزش و پرورش به دلیل در اختیار داشتن آماده ترین ذهن ها به عنوان محوری ترین دستگاه برای عملیاتی کردن این تفکر یاد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ذهن نا آماده به دنبال نوآوری نخواهد رفت ؛ وجود انگیزه و ایجاد فرهنگ کنکاش و جستجو گری در جامعه را لازمه تحقق خلاقیت پروری و نوآوری دانست و افزود : ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، نقد، پرکاری، همکاری و کار دسته جمعی، درستی و امانت و پیش بینی و پیشگوئی در مجموعه آموزش و پرورش از جمله ضرورت های مهم نوسازی و تحول نظام آموزشی کشور است که همواره باید از سوی مسئولین این نهاد بزرگ مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

دکتر مخبر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت زبان فارسی و تبدیل آن به زبان علم ، تولید و انتشار اطلاعات و یافته های علمی به زبان فارسی را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار امیدواری کرد در سایه تولید علم و انجام تحقیقات و پژوهش های مفید و برجسته از سوی محققان و اساتید جامعه علمی کشور و انتشار آنها به زبان فارسی ، مقدمات لازم برای رسیدن به این هدف مهم فراهم شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت مقام والای معلمان از آنان به عنوان استاد یاد کرد و تربیت معلم را کلیدی ترین و محوری ترین موضوع آموزش و پرورش دانست.