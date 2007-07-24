به گزارش خبرنگار مهر در جلسه این فراکسیون که بعد از ظهرامروز در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد، دکتر محمد خوش چهره به عنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری انتخاب شد.

همچنین فولادگر و دلخوش به عنوان نایب رئیس، مرادی به عنوان مخبر و علیخانی نیز به عنوان منشی این فراکسیون انتخاب شدند.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی همچون علیخانی، آذروش، فهیمی، تمدن، فولادگر، ارجمند، مظفر، رودکی ، خوش چهره، سید هاشمی ، آشوری و شاهی عربلو برگزار شد ، خوش چهره، آشوری و دلخوش برای ریاست این کمیسیون کاندیدا شدند که با رای گیری صورت گرفته هر کدام به ترتیب 7 ،3 و 2 رای کسب کردند.

همچنین فولادگر، شاهی عربلو، دلخوش و آذروش نیز برای نایب رئیسی این فراکسیون کاندیدا شدند که هر کدام به ترتیب 4، 3، 4 و 2 رای کسب کردند.

مرادی و آذروش نیز جهت مخبری فراکسیون مدیریت شهری کاندیدا شدند که هر کدام به ترتیب حائز 8 و 5 رای شدند.

برای انتخاب منشی فراکسیون نیز آقایان تمدن، علیخانی و ارجمند کاندیدا شدند که هر سه نفر 4 رای کسب کردند و در نهایت با قرعه کشی علیخانی به عنوان منشی این فراکسیون انتخاب شد.