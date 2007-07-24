به گزارش مهر، این دانش آموزان در آموزش قرآن، مسائل اعتقادی، کلاس های علمی، هنری، فنی و حرفه ای، برگزاری مسابقات ورزشی و ... شرکت و فعالیت می کنند.

خبر دیگر حاکی از این است که کاروانی 40 نفره از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان راهی سفر عتبات عالیات شدند که هزینه این سفر توسط افراد خیر تامین شده است.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان این مرکز در سال گذشته با اهدای کمک به جهیزیه سه هزار و 116 نوعروس و هدیه ازدواج فرزندان پسر خانواده های تحت حمایت به تعداد یک هزار و 648نفر بالغ بر 16میلیارد ریال در این خصوص هزینه کرده است و از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 700 نفر نوعروس با دریافت کمک جهیزیه از این نهاد راهی خانه بخت شده اند.