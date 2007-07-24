به گزارش خبرگزاری مهر، شعرخوانی طنز، اجرای آوازهای استاد خرناس ، معرفی میهمان ویژه و... از جمله بخش های متنوع این برنامه است که در اولین شنبه هر ماه برگزار می شود.

در یازدهمین شب شعر طنز شکرخند که در تیرماه گذشته با اجرای رضا رفیع - مدیر خانه طنز، و امیرحسین مدرس برگزار شد ، طنزپردازان و هنرمندانی چون منوچهر احترامی، داریوش کاردان، حاج حسن بانی، شهرام شکیبا، همایون حسینیان، سید عباس سجادی، رضا بنفشه خواه، ژاله صادقیان، علیرضا معینی و ... حضور داشتند.

این برنامه روز ششم مردادماه ساعت 16 در فرهنگسرای هنر (ارسباران) برگزار می شود.