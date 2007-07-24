برنامه کاربردی و عملی کردن دروس مدارس تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی ناصری ظهر امروز در مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه دانش آموزان سراسر کشور در مشهد افزود: توجه به آموزش های عملی در دروس آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی به جهت ارتقا فرآیند یادگیری و تقویت روحیه مشارکتی در دانش آموزان باعث عمق بخشی مطالب درسی و ماندگاری آموخته ها در ذهن آنان می شود.
مدیرکل دفتر آموزش و پرورش نظری مهارتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نگاه ما نباید تنها به دروس آزمایشگاهی نظیر شیمی و فیزیک و زیست شناسی باشد بلکه برای دروسی مثل ریاضی و تاریخ و ادبیات نیر باید آزمایشگاه و کارگاه آموزشی داشته باشیم تا شاهد تاثیرات و ارتقاء فرآیند یادگیری در این دروس هم باشیم.
وی احیاء و فعال نمودن آزمایشگاه ها را بسیار با اهمیت دانست و در خصوص برگزاری این مسابقات در جهت تحقق این امر یادآور شد: مهم ترین هدفی که در اجرای چنین مسابقاتی دنبال می شود توجه جدی مسئولین، مدیران، معلمان و مربیان به امر آموزش های عملی، کارگاه ها و آزمایشگاه هاست که می تواند باعث تقویت و فعال شدن آنها شود.
ناصری با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این سری از مسابقات خاطر نشان کرد: احیاء جایگاه آزمایشگاه و کارگاه در آموزش و پرورش، افزایش مهارتی معلمان، شناسایی آموزش های مورد نیاز در تدریش علوم مختلف، تبیین جایگاه و نقش آزمایشگاه و کیفیت بخشی به دروس مربوطه از دیگر اهداف است.
وی با تصریح بر اینکه حدود 200 هزار دانش آموز مقطع متوسطه از سراسر کشور در این مسابقات شرکت کرده اند، اذعان داشت: امیدواریم با این استقبال بسیار خوب و با یک بازنگری و برنامه جدی و نیز بودجه های مناسب تخصیص یافته به امر تجهیز امکانات آزمایشگاه ها و تامین نیروی انسانی شاهد تحولات چشمگیری در راستای عمق بخشی مطالب درسی به دانش آموزان باشیم.
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