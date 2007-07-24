برنامه کاربردی و عملی کردن دروس مدارس تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی ناصری ظهر امروز در مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه دانش آموزان سراسر کشور در مشهد افزود: توجه به آموزش های عملی در دروس آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی به جهت ارتقا فرآیند یادگیری و تقویت روحیه مشارکتی در دانش آموزان باعث عمق بخشی مطالب درسی و ماندگاری آموخته ها در ذهن آنان می شود .

مدیرکل دفتر آموزش و پرورش نظری مهارتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نگاه ما نباید تنها به دروس آزمایشگاهی نظیر شیمی و فیزیک و زیست شناسی باشد بلکه برای دروسی مثل ریاضی و تاریخ و ادبیات نیر باید آزمایشگاه و کارگاه آموزشی داشته باشیم تا شاهد تاثیرات و ارتقاء فرآیند یادگیری در این دروس هم باشیم .

وی احیاء و فعال نمودن آزمایشگاه ها را بسیار با اهمیت دانست و در خصوص برگزاری این مسابقات در جهت تحقق این امر یادآور شد: مهم ترین هدفی که در اجرای چنین مسابقاتی دنبال می شود توجه جدی مسئولین، مدیران، معلمان و مربیان به امر آموزش های عملی، کارگاه ها و آزمایشگاه هاست که می تواند باعث تقویت و فعال شدن آنها شود .

ناصری با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این سری از مسابقات خاطر نشان کرد: احیاء جایگاه آزمایشگاه و کارگاه در آموزش و پرورش، افزایش مهارتی معلمان، شناسایی آموزش های مورد نیاز در تدریش علوم مختلف، تبیین جایگاه و نقش آزمایشگاه و کیفیت بخشی به دروس مربوطه از دیگر اهداف است .