آغاز به کار دفاتر استانی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاشهریور ماه

ابوالقاسم رئوفیان، مسئول دفاتر استانی جبهه پیروان خط امام و رهبری، در گفتگو با خبرنگارمهربا بیان این مطلب، افزود: تا کنون در 20 استان کشور دفاتر استانی جبهه پیروان خط امام و رهبری تشکیل شده است و طی جلسه روز گذشته مقرر گردید که در 9 استان دیگر، این دفاتر احداث شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های مقدماتی جهت تاسیس 9 دفتر استانی دیگر جبهه پیروان در کشورانجام شده است، اظهارداشت: بر این اساس از بین این 9 استان، قزوین، گیلان وزنجان در اولویت تشکیل دفاتر استانی قرار دارند.

این عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری، در عین حال تصریح کرد: برای استان هایی که کمتر ازهفت شعبه از شعب تشکل های جبهه پیروان را دارا هستند، شعبه جبهه پیروان خط امام ورهبری تشکیل می شود و برای استان هایی که بیش از هفت شعبه از شعب تشکل های زیر نظر جبهه در آن ها فعال است، جبهه استانی پیروان شکل می گیرد.

وی مسئولیت تشکیل جبهه پیروان خط امام و رهبری در شهرستان های کشور را متوجه دفاتر استانی جبهه دانست و گفت: وظیفه ما تشکیل دفاتر استانی است و استان ها نیز در قبال تشکیل دفتر جبهه در شهرستان های خود مسئولند.

رئوفیان خاطرنشان کرد: هم اکنون جبهه پیروان خط امام ورهبری بیشترین دفاتر استانی در سطح کشور، نسبت به سایر گروه ها و احزاب کشوررا داراست و اگر شرایط مهیا شود شاید حتی زود تر از شهریور ماه سال جاری شاهد شکل گیری دفاتر استانی جبهه پیروان در سراسرکشور باشیم.

وی با تاکید براینکه هدف از تشکیل دفاتر استانی جبهه تنها فعالیت در زمان انتخابات نیست، اظهارداشت: هدف اصلی ما حضور در تمامی مناسبت ها، حوزه ها و فعالیت ها می باشد، که یکی از آن ها فعالیت های انتخاباتی است.

این عضو هیات موسس جامعه اسلامی فرهنگیان، در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه جبهه اصولگرایی به دنبال افزایش سطح اعتماد مردم نسبت به خود است، گفت: اگر اتفاق خاصی تا موعد انتخابات نیفتد، شرایط کنونی جامعه به نفع اصولگرایان است.

وی در عین حال نسبت به گروه های اصولگرا هشدار داد: حمایت کنونی مردم از جبهه و تفکر اصولگرایی نباید باعث شود تا اصولگرایان از آسیب شناسی رفتار خود و انتخابات مجلس هشتم، غافل بمانند.

رئوفیان در پایان خاطر نشان ساخت: شکل گیری جبهه متحد اصولگرایان و وفاق بیشتر گروه های اصولگرا برای انتخابات مجلس هشتم، باعث دلگرمی مردم شده است.