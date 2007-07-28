برای 50 شب دیگر برنامه دارم / فرد زینه مان و سوزان سانتاگ در فهرست بخارا

علی دهباشی بعد از برگزاری پنجاهمین شب بخارا (منوچهر احترامی) درباره این جشن ها و شیوه های بهتر برگزاری آن به خبرنگار مهر گفت: ماجرای این شب ها هنوز برای من خاطره پیدا نکرده است و هنوز به سوژه ها و شخصیت هایی که دوستشان دارم، نپرداخته ام؛ کسانی که مورد علاقه شخصی من بوده اند و سال های سال به آنها فکر کرده ام.

وی افزود: حداقل برای 50 شب دیگر برنامه دارم و بنابراین باید آنها هم اجرا شود تا بتوان تمامی این شب ها را نقد و بررسی کرد و نقاط ضعف و قوت آنها را مورد ارزیابی قرار داد.

مدیرمسئول بخارا با اشاره به جشن های ادبی که تحت عنوان شب های بخارا در خانه هنرمندان برگزار شده است، درباره برنامه های آتی خود افزود: من هنوز مراسم های مختلفی دارم که از جمله آنها می توان به این شب ها اشاره کرد؛ شب ادبیات تاجیکستان، ادبیات عرب، ادبیات هند، ایتالو کالوینو، سوزان سانتاگ، جمشید مشایخی، غلامحسین یوسفی، صادق چوبک، جلال آل احمد، والتر بنیامین و...

دهباشی همچنین از برگزاری مراسم هایی برای دو فیلمساز نامدار آمریکایی "میلوش فورمن" و "فرد زینه مان" در آینده نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در برگزاری شب های بخارا داشته است، ابراز امیدواری کرد که در برنامه های آتی از کمک های ناشران، انجمن ها و بنیادهای علمی دیگر استفاده کند.

علی دهباشی با تاکید بر لزوم ایجاد تنوع مضمونی در شب های آتی بخارا، گفت: قصد داریم به سایر حوزه های هنر و ادبیات نیز وارد شویم و در این زمینه به زودی شب بهمن محصص، مرتضی ممیز و حسین کاظمی را برگزار می کنیم.