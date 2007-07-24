زنجان رتبه سوم پیشرفت طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر،قوام نوذری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان افزود: سفر اردیبهشت ماه سال گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان 138 طرح مصوب و 39 توافقنامه بین استانداری و وزارتخانه های مختلف انجام شد که قریب 95 درصد از طرح های مصوب این سفر در سطح استان زنجان اجرا شده است.

وی تاکید کرد: پنج درصد باقی مانده طرح ها نیز بنا به اعلام وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه امسال اجرایی خواهد شد که مجموع اعتبارات تخصیصی برای اجرای 177 طرح و توافقنامه مربوط به سفر ریاست جمهوری چهار هزار و 80 میلیارد ریال و 210 میلیون دلار است.

نوذری از تامین 85 درصد تعهدات استانی و 40 درصد تعهدات ملیت طرح ها ی سفر ریاست جمهوری به استان زنجان خبر داد و افزود: تامین مالی بقیه تعهدات نیز در بودجه سال 86 پیش بینی شده است و عزم موجود بین مسئولان استان برای تحقق مصوبات سفر، زمینه تثبیت طرح های مصوب و اجرایی شدن بسیاری از آنها را فراهم می آورد.

استاندار زنجان کارخانه پتروشیمی، احداث چهار نیروگاه برق 500 مگاواتی و احداث راه ارتباطی زنجان - طارم - منجیل را از جمله مصوبه های مهم سفر ریاست جمهوری و جلسه هیئت دولت در این استان عنوان کرد و یادآور شد: کار احداث کارخانه پتروشیمی، دو نیرگاه برق و راه ارتباطی زنجان به شمال آغاز شده است.

وی همچنین کارخانه های فولاد و سیمان ماهنشان، ارتقاء سطح ترافیکی جاده زنجان - بیجار، راه اندازی فرودگاه زنجان، افتتاح نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان، دو خطه کردن راه آهن مسیر زنجان - تهران و بالا بردن سرعت قطارهای این مسیر را از دیگر طرح های مهم مصوب هیئت دولت در زنجان اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی این طرح ها نیز آغاز شده است.

استاندار زنجان عنوان کرد: با اجرای مصوبات سفر رئیس جمهوری در حوزه آب، بیش از یک میلیارد و 700 میلیون متر مکعب از آب های سطحی استان زنجان مهار می شود.

نوذری با عنوان این مطلب که درحال حاضر 650 میلیون متر مکعب ازآب های سطحی مهار شده است، افزود: حیای اراضی کشاورزی، تامین نیاز صنعتی و آب شرب استان باید امکانات لازم جهت مهار بیش از دو میلیارد و 200 میلیون متر مکعب از آب های سطحی استان فراهم شود.

استاندار زنجان یادآور شد: در سفر اردیبهشت ماه سال 85 رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان زنجان، ساخت 15 سد کوتاه و بلند در منطقه پیش بینی شد که ساخت سد مشمپا با ظرفیت 900 میلیون متر مکعب، یکی از این طرح ها است که عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

نوذری افزود: وزارت نیرو در حال تامین چهار هزار میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای این طرح از محل فایناینس است.