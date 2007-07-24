نشست مشترک دولت و مجلس در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز نشست و تلاوت آیاتی از قرآن مجید ، خبرنگاران و عکاسان به بیرون از محل نشست هدایت شدند .

بنا بر این گزارش ، در این نشست مشترک که در صحن علنی مجلس در حال برگزاری است، عشرت شایق و عفت شریعتی به نمایندگی از فراکسیون زنان مجلس، سید محمد میرمحمدی به نمایندگی از فراکسیون وفاق و کارآمدی، حسین آفریده و رسول صدیقی به نمایندگی از فراکسیون اقلیت و محمد رضا فاکر، احمد توکلی و محمد رضا باهنر به نمایندگی از فراکسیون اکثریت به بیان دیدگاههای خود و فراکسیون متبوعشان در زمینه مسائل مختلف می پردازند.

پس از آن، غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر محرابیان رئیس ستاد اجرایی تبصره 13 و در نهایت پرویز داوودی و داوود دانش جعفری از سوی دولت نهم، به بیان دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش این نشست تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت و بعد از آن نمایندگان و رئیس جمهور به همراه اعضای کابینه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا به صرف شام خواهند پرداخت.

نشست مشترک دولت و مجلس قرار بود چهارم تیرماه در مجموعه بهارستان تشکیل شود که به دلیل همزمانی با هفته قوه قضائیه به امروز موکول شد .