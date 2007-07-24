احمدزاده با "دورخیز" در شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، "دورخیز" عنوان مسابقه تلفنی جدیدی است که جمعه‌ها از ساعت هفت تا 9 صبح با اجرای احمدزاده از شبکه دو پخش می‌شود. موضوع این مسابقه درباره ورزش عمومی است. نیما نهاوندیان، پوریا تابان و جواد الله وردی از دیگر مجریان این برنامه هستند.

ـ جنگ "پردیس" به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این جنگ کاری از گروه اجتماعی این شبکه با اجرای شهرام شکیبا است. محمدفواد صفاریان‌پور تهیه‌کنندگی و کارگردانی این جنگ 70 دقیقه‌ای را به عهده دارد.

ـ فیلم داستانی "وسیله" به مناسبت وفات حضرت زینب (س) هشتم مردادماه ساعت 16:50 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم داستان فیلمساز جوانی است که در سفر سوریه دچار تحولاتی می‌شود. در این فیلم عبدالله آتشانی، احمد توکلی، عرسیا صنعتی و ... بازی می‌کنند. محسن ربیعی تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم داستانی است.

ـ "سلسله صالحان" عنوان ویژه برنامه‌ای به مناسبت ولادت امام جواد و حضرت علی (ع) است که روایتی تازه از امامت و حکومت اسلامی را ارائه خواهد دهد. مجید عباسی تهیه‌کننده و غلامرضا ساغرچیان کارگردان این پروژه است.