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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۰۲

احمدزاده با "دورخیز" در شبکه دو

مسابقه تلفنی "دورخیز" با اجرای سیدکاظم احمدزاده از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دورخیز" عنوان مسابقه تلفنی جدیدی است که جمعه‌ها از ساعت هفت تا 9 صبح با اجرای احمدزاده از شبکه دو پخش می‌شود. موضوع این مسابقه درباره ورزش عمومی است. نیما نهاوندیان، پوریا تابان و جواد الله وردی از دیگر مجریان این برنامه هستند.

ـ جنگ "پردیس" به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این جنگ کاری از گروه اجتماعی این شبکه با اجرای شهرام شکیبا است. محمدفواد صفاریان‌پور تهیه‌کنندگی و کارگردانی این جنگ 70 دقیقه‌ای را به عهده دارد.

ـ فیلم داستانی "وسیله" به مناسبت وفات حضرت زینب (س) هشتم مردادماه ساعت 16:50 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم داستان فیلمساز جوانی است که در سفر سوریه دچار تحولاتی می‌شود. در این فیلم عبدالله آتشانی، احمد توکلی، عرسیا صنعتی و ... بازی می‌کنند. محسن ربیعی تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم داستانی است.

ـ "سلسله صالحان" عنوان ویژه برنامه‌ای به مناسبت ولادت امام جواد و حضرت علی (ع) است که روایتی تازه از امامت و حکومت اسلامی را ارائه خواهد دهد. مجید عباسی تهیه‌کننده و غلامرضا ساغرچیان کارگردان این پروژه است.

کد مطلب 523639

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