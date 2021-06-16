موضع گیری خصمانه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران و انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العین الاخباریه ، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست امروز خود، مواضع خصمانه علیه انصارالله یمن و ایران اتخاذ کردند.

کشورهای عضو این شورا در بیانیه خود، انتخاب امارات به عنوان عضو غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تبریک گفتند.

در بخش دیگری از این بیانیه بدون اشاره به تجاوزات ائتلاف سعودی، با اتهام‌زنی به ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، اقدام ‌نظامی آن‌ها «تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان» خوانده شده است.

شورای همکاری خلیج فارس در ادامه بی‌آنکه به کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به عربستان سعودی اشاره‌ای بکند، از جامعه جهانی خواست که تلاش‌های خود را برای جلوگیری از رسیدن تسلیحات نظامی به ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بیشتر کند.

بر اساس این بیانیه، کشورهای عضو شورا همچنین بر موضع ثابت خود در قبال آرمان فلسطین تأکید و تداوم کارشکنی‌های تل‌آویو علیه مردم فلسطین را محکوم کردند.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس ضمن استقبال از برقراری آتش‌بس در فلسطین بر اهمیت پایدار بودن این آتش‌بس تأکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه به ایران پرداخته شده و با تکرار اتهامات همیشگی علیه ایران مبنی بر تلاش برای متزلزل کردن امنیت و ثبات منطقه، «بر لزوم پایبندی ایران به اصول و مبادی بین‌المللی، اصل حسن‌همجواری، احترام به حاکمیت کشورها» و عدم استفاده از آنچه خشونت خوانده شده، تأکید شده است.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین خواست که مذاکرات وین، آنچه فعالیت بی‌ثبات‌کننده ایران و حمایت این کشور از تروریسم خوانده شده، به همراه موشکی بالستیک ایرانی را دربر بگیرد.

بر اساس این گزارش، شورای همکاری حمایت خود را نیز از تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از اقدام ایران به منظور آنچه توسعه سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده، اعلام کرده و از ایران خواسته «از غنی‌سازی اورانیوم» دست بکشد.

شورای همکاری خلیج فارس بدون پرداختن به چرایی و چگونی روند کاهش تعهدات ایران، تهران را به کوتاهی در عمل به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأخیر در ارائه اطلاعات لازم محکوم کرد و در عین حال، با تعیین‌ تکلیف برای تهران، از ایران خواست که «به صورت جدی» وارد مذاکرات کنونی شود و امنیت منطقه را به خطر نیندازد.