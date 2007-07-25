  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۱

متون درس پرورشی از اول مهر ماه در مدارس کشور تدریس می‌شود

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: متون درس پرورشی از اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور تدریس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید باقر پیشنمازی در سومین روز از بیست و چهارمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور، افزود : از اواخر اسفند ماه سال گذشته گروهی مامور تدوین متون درس پژوهشی در 14 فصل شده اند که این امر تا پایان مرداد ماه به اتمام می رسد.

وی از اجرای طرح حمایت از نخبگان دانش آموز خبر داد و گفت : متولی اجرای این طرح سازمان دانش آموزی است و بر اساس آن، دانش آموزان از اول ابتدایی تا قبل از ورود به دانشگاه در صورتی که در زمینه های هنری ، علمی ، ورزشی و سایر عرصه ها توانمندی های خاصی داشته باشند ، مورد حمایت مادی و معنوی قرار خواهند گرفت .

وی اضافه کرد : پیش نویس طرح حمایت از نخبگان دانش آموز تهیه شده است و در دو استان به صورت آزمایشی در حال اجراست .

سید باقر پیشنمازی همچنین از فعال شدن پرتال معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود : این پرتال با قریب به 20 ظرفیت از دو روز پیش به صورت آزمایشی راه اندازی شده است .

وی از اجرای 41 طرح نرم افزاری توسط معاونت پرورشی و تربیت بدنی خبر داد و گفت : طرح امتداد آثار معنوی عمره، قبل و بعد از سفر و برپایی مسابقه رباتیک از جمله اقدامات انجام شده در معاونت پرورشی و تربیت بدنی است .

کد مطلب 523688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها