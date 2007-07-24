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۲ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۲۰

وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا به مصر می روند

وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که همتایان فرانسوی و اسپانیایی وی در سفر به مصر روابط دوجانبه و تحولات بین الملی از جمله از سرگیری روند صلح را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که "برنارد کوشنر" قرار است روز 29 ماه جاری میلادی با سفر به قاهره مسائل مطرح در عرصه بین المللی را بررسی کند.

کوشنر سفر به مصر را پس از دیدار خود از لبنان و بحث و گفتگو درخصوص تلاش های همسوی فرانسه با جهان عرب برای حل بحران سیاسی لبنان صورت خواهد داد.

ابوالغیط گفت : کوشنر در آستانه شروع نشست وزیران امور خارجه عرب در قاهره در 30 ماه جاری برای ارزیابی تحرک جهان عرب در زمینه تلاش های صلح با اسرائیل وارد مصر خواهد شد و این امر مناسبت خوبی برای رایزنی وی با برخی از وزیران خارجه عرب درباره مسائل منطقه ای خواهد بود.

وزیر امور خارجه مصر همچنین از سفر "میگل آنخل موراتینوس" وزیر امور خارجه اسپانیا به مصر در روزهای 27 و 28 ماه ژوئیه برای گفتگو درباره مسائل مورد علاقه دوطرف و تحولات منطقه ای بویژه تلاش های صلح خبر داد.

کد مطلب 523695

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