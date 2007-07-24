بنیاد توسعه و کارآفرینی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر زاده عصر سه شنبه در جمع صاحبان تعاونی ها و سرمایه گذاران استان در محل اداره کل تعاون افزود: با بررسی های کارشناسانه مشخص شد مشکل اصلی در استان سرمایه نیست بلکه نبود طرح های با توجیه اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد: با تشکیل بنیاد توسعه و کارآفرینی این مشکل اساسی استان حل خواهد شد.

مدیر کل تعاون مازندران تعداد تعاونی های فعال استان را 106 تعاونی فعال با 21هزار نفر عضو بیان کرد و افزود: 256 تعاونی راکد در استان وجود دارد.

وی از طرحی جدید برای تسهیل سرمایه گذاری تعاونی ها خبر داد و تصریح کرد: این افراد برای دریافت پروانه فعالیت از 50 درصد تخفیف و مابقی به صورت اقساط برخوردار خواهند بود.