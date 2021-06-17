آمادگی انتظامی استان ایلام برای برقراری نظم و امنیت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب عزیززاده صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از انتظامی شهرستان مهران بیان کرد: تأمین امنیت انتخابات از جمله ماموریت‌های مهم و حساس پلیس است و همه همکاران با برنامه ریزی دقیق و منسجم برای رسیدن به این مهم تلاش خواهند کرد تا انتخاباتی سالم و در شأن جمهوری اسلامی برگزار شود.

وی افزود: یکی از مظاهر اقتدار ناجا آمادگی برای اجرای ماموریت‌های مختلف و حساس است که انتخابات یکی از مهم‌ترین آنهاست لذا نیروی انتظامی برای انجام موفقیت آمیز این رسالت سنگین از تمام ظرفیت‌های خود بهره گیری خواهد کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام ضمن لزوم هوشیاری در مقابل توطئه‌های دشمن، عنوان کرد: انتخابات پیش رو به عنوان جلوه و تبلوری عینی از مردم سالاری دینی در کشور است و حضور هوشیارانه، حداکثری و با بصیرت کارکنان به عنوان بخش مهمی از بدنه جامعه در این انتخابات، بسیار حائز اهمیت و اثربخش است.

وی بیان کرد: هدف پلیس در انتخابات تامین امنیت و آرامش حاکم در اجرای آن است و نیروهای انتظامی با تلاش خستگی ناپذیر امنیت و آرامش را در روز انتخابات به منصه ظهور خواهند رساند و یک بار دیگر نیز دنیا از حضور و شرکت مردم ولایت مدار در انتخابات در بهت حیرت خواهد ماند.

عزیززاده گفت: راهبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری یک انتخابات سالم، امن و با مشارکت آحاد مردم است لذا همگی برای این منظور با تمام توان تلاش می‌کنیم.