هشتمین مسابقات ملی مهارت با معرفی نفرات برتر پایان یافت

مدیر اجرایی مسابقات ملی مهارت کشور شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه این مسابقات در مرکز تربیت مربی کشور در گفتگو با مهر گفت: این مسابقات از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و در مرحله نهایی از 27 تا 30 تیرماه جاری برگزار شد.

پرویز ایمانی افزود: در مرحله نخست این رقابت ها 12 هزار و 131 نفر شرکت کردند که از آن میان دو هزار و 601 نفر به مرحله استانی و 530 نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در 25 رشته در بخش دختران و پسران برگزار شد و 229 شرکت کننده معادل 2/ 43 درصد از شرکت کنندگان حد نصاب کسب گواهینامه را دریافت کردند.

ایمانی اظهار داشت: در نهایت 112 نفر موفق به کسب مدال برگزیده این مسابقات شدند که در مدال اصفهان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد و آذربایجان شرقی بالاترین معدل امتیاز کار تیمی را کسب کرد.

وی یادآور شد: 600 مربی به محل های برگزاری مسابقات در استان های مختلف اعزام شدند و این مسابقات با حضور 453 کارشناس در پنج استان داوری شد.

ایمانی تاکید : برگزیدگان این مسابقات جهت کسب آمادگی برای مسابقات 2009 کانادا و انتخاب تیم منتخب ایران به اردوی آمادگی تیم ملی ایران دعوت می شوند.

در اختتامیه این مساباقت 108 هنرجو مدال گرفتند و در مجموع 32 مدال طلا، 38 مدال نقره و 39 مدال برنز میان برترین های این مسابقات توزیع شد.

مسابقات در شهرهای کرج، تهران، خراسان ، کرمانشاه ، مازندران، یزد و سمنان جریان داشت و در کرج 108 نفر در هشت رشته رقابت داشتند.