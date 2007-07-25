20 استاندارد جدید در سازمان فنی و حرفه ای کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی کردان در مراسم اختتامیه هشتمین مسابقات ملی مهارت در مرکز تربیت معلم کشور افزود: این استانداردها با مشارکت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور مطابق با استانداردهای جهانی تدوین و ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: طراحی و تالیف 500 جلد کتاب در نظام فنی و حرفه ای با هدف ارتقا کیفی مهارت در میان هنرجویان از دیگر برنامه های این سازمان بوده است.

کردان یادآور شد: افزایش پذیرفته شدگان در آزمون در میان کارآموزان تا سقف 70 درصد به رغم افزایش سطح آزمون ها، راه اندازی مراکز سنجش و جدایی برگزار کنندگان آزمون از مربیان از دیگر اقدامات سازمان در طول سال های اخیر بوده است.

وی متذکر شد: همچنین سطح تحصیلات مربیان این سازمان در طول 20 ماه گذشته با رشد 52 درصد مواجه بوده است .

کردان عنوان کرد: مجموعه اقدامات در سازمان منجر به افزایش کیفیت آموزشی در سازمان و ایجاد وضعیت مطلوب تر شده است.

کردان تاکید کرد: به منظور ارتقای هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی فعالیت های فنی و حرفه ای در سازمان نیازمند مربیان ، پژوهشگران ، دانشگاهیان و اساتید هستیم تا بیش از پیش بتوانیم به استانداردها نزدیک شویم.