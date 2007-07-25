تولید انواع آبزیان در استان زنجان 27 درصد افزایش یافته است

محمودصیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: تا کنون یک میلیون و 714 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا، 386 هزار و 100 قطعه انواع ماهیان گرمابی، پنج هزار قطعه شاه میگوی دراز آب شیرین، 50 هزار قطعه میگوی آب شیرین (میگوی روزنبرگی) و 22 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در مزارع پرورش ماهی استان زنجان رها سازی شده است.

وی یادآورشد: این تعداد بچه ماهی در مزارع منفرد، دو منظوره کشاورزی، استخرهای خاکی، سدهای خاکی، منابع آبی طبیعی و در مظهر قنات و شالیزارهای استان رها سازی شده است که با ادامه رها سازی تولید انواع آبزیان در سال جاری به هزار و 400 تن خواهد رسید.

صیاد بورانی افزود: در سال جاری یک میلیون و 200 هزار قطعه نیز انواع ماهیان زینتی در استان تولید خواهد شد که نسبت به سال قبل 31 درصد رشد داشته است.

وی تعداد فعالان بخش آبزی پروری استان زنجان را600 نفرعنوان و تاکید کرد: ارزش ریالی محصولات تولیدی بالغ بر 42 میلیارد ریال است.

صیاد بورانی با تاکید براین مطلب که استان زنجان از منابع آبی مستعدی برخوردار است، عنوان کرد: دو هزار و 58 حلقه چاه عمیق، 6 هزار و 584 حلقه چاه نیمه عمیق، 9 هزار و 42 رشته چشمه و قنات با حجم آبدهی هزار و 36 میلیون متر مکعب در سال و 11 رودخانه دائمی با آبدهی 5/15 میلیارد متر مکعب در سال از مهم ترین مزیت های آبی استان برای پرورش ماهی است.

صیاد بورانی اظهار داشت: با توجه به استفاده دو منظوره از منابع آبی و احداث مجتمع مدار بسته پرورش ماهی و استخرهای خاکی در حاشیه رودخانه قزل اوزن برای کشت و پرورش انواع ماهیان گرمابی و سردآبی سرمایه گذاران خارجی از کشور چین و فارغ التحصیلان زیادی جذب این کار شده اند.

مدیر شیلات زنجان یادآور شد: طراحی انواع مزارع پرورش ماهی و ورود گونه های با ارزش و تلاش در جهت کاهش هزینه های احداث مزرعه و هزینه های جاری، تولید آبزیان در نقاط مختلف استان با رشد چشمگیری مواجه شده است.

صیاد بورانی تاکید کرد: در افق 1400 استان زنجان با تولید حداقل 25 هزار تن می تواند به عنوان اولین استان از نظر تولید انواع آبزیان در کشور باشد.