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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

افزایش 157 درصدی اعتبارات تملک دارائی نور

ساری - خبرگزاری مهر : فرماندار نور از افزایش 157 درصدی اعتبارات تملک دارائی های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

سید علی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبارات در سال گذشته به میزان 38 میلیارد و 691 میلیون ریال بوده که امسال به 60 میلیارد و 788 میلیون ریال افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات فوق در بخش های فرهنگ، گردشگری و رسانه، رفاه و تامین اجتماعی، تربیت بدنی، منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، حمل و نقل، مسکن و عمران شهری هزینه می شود.

فرماندار نور یادآور شد: در بخش های بهداشت، سلامت و ارتباطات، فناوری اطلاعات به ترتیب 80 و 60 درصد رشد اعتبارات نسبت به سال قبل داشتیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای 540 طرح اشتغالزائی اشتغالزائی امسال در این شهرستان تصریح کرد: با اجرای این طرح ها برای هزار و 688 نفر شغل ایجاد می شود.

حسینی تعداد بیکاران ثبت نامی این شهرستان را 8 هزار نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد هزار و 561 نفر زن و 439 مرد هستند.
 

کد مطلب 523755

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