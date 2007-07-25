بانک ملی آمل به سوئیفت ارزی جهانی پیوست

علی پیوسته در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: با راه اندازی این سیستم تمامی امورات اداری، حساب پس انداز ارزی، سپرده مدت دار ارزی، گشایش lc (اعتبارات اسنادی) برای مشتریان آملی امکان پذیر شد.

به گفته وی اطمینان، سرعت و دقت از ویژگی های این سیستم بانکی بین المللی است که از طریق آن مبادله ارز، نقل و انتقال ارزی و گشایش اعتبارات استادری میان کارگزاران بانک در سراسر جهان از طریق این شعبه امکان پذیر می شود.

رئیس بانک ملی مرکزی آمل با بیان اینکه این بانک پنجاهمین بانک کشور است که به سیستم سوئیفت جهانی پیوسته است، افزود: با توجه به استقرار شهرک های صنعتی در این شهرستان و نیاز صنعتگران به تبادلات پیام های مالی ارزی با کشورهای دنیاراه اندازی این سیستم در این بانک از سفرهای غیر ضروری بین شهری خارج از کشور جلوگیری می کند.

وی سرعت پردازش بالا، ایمنی کافی، ساختار استاندارد را از دیگر مزایای شبکه پیام رسانی سوئیفت ارزی برشمرد.

پیوسته گفت: دستور پرداخت ها، اوراق بهادار، فلزات قیمتی، ضمانت های ارزی، چک های بین بانکی و پیام های متن آزاد از پیام های مالی ارزی هستند که از طریق این سیستم قابل پردازش است.

وی یاد آور شد: با این سیستم ارتباطی پیام های مالی ارزی ایجاد شده هر بانک در کمتر از 20 ثانیه بر سیستم سوئیفت در کشور هلند منتقل شده و در حداقل زمان به بانک مقصد مخابره می شود.

آدرس سوئیفت مالی بانک ملی مرکزی آمل melli irhaml است.

