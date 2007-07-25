انتخابی تیم ملی کاراته با جنجال همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته درجریان مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته مربیان تیم ملی در ابتدا سه کاراته کا که اتفاقا در مسابقات انفرادی اوزان خود شکست خورده بودند را نام برده و اعلام کردند که این نفرات بدون انجام مسابقه برای کومیته تیمی انتخاب شده و سایر نفرات باید برای کسب دو سهمیه باقیمانده در مسابقه انتخابی شرکت کنند.



همین موضوع باعث اعتراض 3 عضو تیم ملی شد. عزیزی ، زین الدین و جعفرقلی زاده در اعتراض به تصمیم کادر فنی معتقد بودند این تصمیم یک بی عدالتی است و باید برای انتخاب تیم شرایط یکسانی فراهم شود در غیر این صورت در اعتراض به این بی عدالتی حاضر به شرکت در مسابقات نیستند.مربیان نیز پس از بحث فراوان رقابت ها را بدون حضور این 3 نفر برگزار کردند و 2 نفر دیگر نیز انتخاب شدند.



از سوی دیگر یک کاراته کا در کومیته تیمی بدون انجام دیدار انتخابی و با پرت کردن دستکش و سروصدا به عنوان نفر ثابت تیم ملی انتخاب شد.

این جریانات در حالی اتفاق افتاد که هیچکدام از مسئولان فدراسیون در سالن حضور نداشتند.

