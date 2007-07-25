به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در نشست مشترک دولت و مجلس تاکید کرد: طرح سهمیه بندی بنزین و مدیریت بهینه مصرف سوخت اقدامی عظیم و همسو با منافع ملی است و از اینرو نباید به دلیل برخی مشکلات در صحنه اجرا کل آن را زیر سئوال برد.

رئیس جمهور میلاد امام جواد(ع) و امام علی(ع) را تبریک گفت و با بیان اینکه بنای مجلس و دولت بر این بود که به کارهای مبنایی و زیربنایی و اصلاحات ساختاری در همه بخش ها بپرازید و منافع ملت ، نظام و انقلاب را با هیچ مصلحتی نباید معاوضه کرد، گفت: طی سال های گذشته، آرمان ها بلند و بسیار خوب بوده است اما آیا واقعاً برای حل مشکلات کشور در بخش های مختلف مانند رفع بیکاری ، برنامه های اجرایی، روشن و جامع وجود داشته است؟

دکتر محمود احمدی نژاد افزود: در این سال ها آیا برای ایجاد مسکن و مدیریت و کنترل مصرف سوخت و بنزین و مردمی کردن اقتصاد برنامه جامع و اجرایی وجود داشت؟

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: برای رفع مشکلات کشور در بخش های گوناگون نیازمند داشتن برنامه جامع، اجرایی و روشن هستیم.

وی گفت: در راه اجرا و تحقق عدالت برنامه های مختلف از جمله ارایه سهام عدالت، اصل 44 و واگذار تدوین و اجرا می شود که نیازمند استقامت و تلاش است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دولت مصمم است قانون مجلس را در موضوع سهمیه بندی بنزین اجرا کند، گفت: این طرح بسیار عظیم است و نباید برای مشکلات کوچک کل این طرح را زیر سوال برد.

وی با اشاره به اینکه مصرف سوخت در کشور بسیار بالاست و مهم این نیست که چه کسی پول را می دهد ، افزود: افزایش آلودگی، تلف شدن وقت مردم و هدر رفتن انرژی از جمله مضرات مصرف زیاد بنزین است.

رئیس جمهور تاکید کرد: آزاد سازی انرژی، تورمی بیش از 100 درصد ایجاد می کند که این میزان در اقشار کم درآمد بسیار بیشتر است.

دکتر احمدی نژاد گفت: همه مردم باید مصرف بهینه را تمرین کنند و دولت و رسانه ها مردم راتشویق به استفاده از خودروهای کم مصرف نمایند.

رئیس جمهور با بیان اینکه قاچاق سوخت با اجرای سهمیه بندی بنزین گرفته می شود، تاکید کرد: برای رفع همه نیازهای جزیی مردم کافی است 4 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین در کشور افزوده شود.

وی همچنین با تقدیر از مردم در همراهی همه جانبه با اجرای سهمیه بندی و صرفه جویی در مصرف بنزین گفت: باید ضعف های پایداری این طرح شناسایی و مشکلات حل شود زیرا این طرح دارای مزایای فراوان است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه گاز سوز کردن خودروهای عمومی به صادرات بنزین در سال آینده منجر می شود، گفت: از محل صرفه جویی مصرف بنزین، دولت توسعه راه آهن شهری و برون شهری را در دستور کار دارد که تا سه سال 700 کیلومتر بطور سالانه و از سال های بعد بیش از 1200 کیلومتر راه آهن در سال احداث می کند.

رئیس جمهور تکمیل پالایشگاه های بنزین و افزایش تولید سوخت توسعه گاز سوز را هدف دیگر دولت دانست و گفت: کشورهای غربی اجرای طرح سهمیه بندی در ایران را انقلاب انرژی عنوان کرده اند و از این کار هراسان شده اند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه اجرای بیمه سرپرست خانوار و بیمه درمان برای افراد فاقد بیمه را یکی دیگر از مزایای صرفه جویی در مصرف سوخت دانست و از نمایندگان مجلس خواست با لوایحی که دولت در آینده در این زمینه ها خواهد داد، همکاری کنند .