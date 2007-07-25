مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :

ایران و آژانس دیروز توافق کردند؛ بازرسان آژانس هفته آینده در اراک

واردات خودرو سخت تر شد

مذاکرات در سطح کارشناسی امروز ادامه می یابد؛ توافق ایران و آمریکا با تشکیل کمیته امنیتی در عراق



اعتماد:

مهدی کروبی ، چهل نماینده اقلیت و هشت عضو اصولگرایان مستقل مطرح کردند، انتقاد گسترده از محدودیت مطبوعات

تصویب یک فوریت طرح فروش بنزین آزاد

گفت و گو با محمد ستاری فر: سازمان مدیریت حیات خلوت نیست



اعتماد ملی :

توافق ایران و آمریکا در مذاکرات مشاجره آمیز

کروبی : مطبوعات منتقد به نفع کشور وحکومت است

برای دفع حمله از عتبات عالیات ، مراجع تقلید خاتمی را به میانجیگری فرا خواندند

ایران :

رئیس جمهور و هیات وزیران شب گذشته در جمع نمایندگان مجلس حضور یافتند، دولت در ضیافت بهارستان

توافق سفرای ا یران و آمریکا با نشست کارشناسان در بغداد

گزارش " ایران " از اجرای طرح خطوط هوایی ریلی ، تاکید دولت و شهرداری بر ساخت مونوریل تهران

ابرار:

یک نماینده : بحران اعلام نشدن بنزین آزاد در مهر ماه قابل کنترل نخواهد بود

ایران و آمریکا با تشکیل کمیته امنیتی موافقت کردند

با 128 رای موافق؛ فوریت طرح عرضه بنزین آزاد به تصویب مجلس رسید



اسرار:

آخرین مهلت دریافت کارت ملی تهرانی ها

خاتمی : امام خمینی بزرگ ترین ا صلاح طلب بود

کروبی : در انتخابات مجلس هشتم افراد و گروه های سیاسی معتدل تعیین کننده خواهند بود



تفاهم:

در چهار ماه آینده رخ می دهد؛ هر بشکه نفت 100 دلار

مگاموتور: 6 ماهه موتور دیزلی تولید می کنیم

تقوت تولید کنندگان سنگ از سوی بانک ملت

تهران امروز :

دیپلمات های ایران دراروپا و عراق روز پرکاری داشتند، پیشرفت در وین، چالش در بغداد

هیات رئیسه فراکسیون شهری مجلس انتخاب شد

با ورود 100 تن مازوت توسط نیروگاه برق بندرعباس ، خلیج فارس کلکسیون آلاینده هاست



جام جم:

کاهش شدید قیمت گوشی تلفن همراه

مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد برگزار شد، دور دوم ؛ صریح و شفاف

تغییر در نظام دوره های تحصیلی مدارس

جوان:

بر اساس مصوبه هیات دولت ، 100 درصد سهام 13 شرکت نفتی امسال واگذار می شود

در پایان هفت ساعت مذاکره قمی – کروکر اعلام شد، تشکیل کمیته امنیتی سه جانبه در بغداد

در جلسه شورای عالی جوانان با حضور رئیس جمهور، یازده اولویت برنامه ازدواج جوانان

تصویب شد

جمهوری اسلامی:

اظهارات طلبکارانه سفیر آمریکا بعد از دور دوم مذاکرات بغداد

واکنش شدید جمعی ازعلمای اهل سنت ایران به فتوای تفرقه افکنانه وهابیون

خیز مجلس برای آزاد سازی قیمت بنزین

خراسان:

ایران و آژانس یک گام دیگر به تفاهم نزدیک شدند

دفاع رئیس جمهور از سهمیه بندی بنزین و تغییر ساختار سازمان مدیریت در جلسه مشترک مجلس و دولت

کاظمی قمی : آمریکا به برخی اشتباهات خود اعتراف کرد

حمایت:

رقابت ایران وقطر بر سر میدان گازی پارس جنوبی

رئیس قوه قضاییه در دانشکده علوم قضایی مراکش تاکید کرد: گسترش شوراهای حل اختلاف

حداد عادل : ارائه بنزین آزاد آثار تومی بسیار وسیعی خواهد داشت

حیات نو:

نشست تشکل های اقتصادی با هیئت رئیسه اتاق ایران ، جهش صادراتی متوقف شده است

معاون وزیر خارجه : ملاحظات سیاسی روسیه بر نیروگاه بوشهر تاثیر گذاشته است

رئیس جمهور: در واگذاری شرکت ها به مردم کمک کنید



خبر:

احمدی نژاد: آزاد سازی انرژی ، تورمی بیش از 100 درصد ایجاد می کند، رایزنی های مشترک مجلس و دولت

دولت ابلاغ کرد: تسهیلات 5 و 7 میلیون تومانی برای خروج خودروهای فرسوده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور : هیچ کس حق برخورد نامناسب با مردم ندارد



دنیای اقتصاد:

نمایندگان طرفدار بنزین دو نرخی وارد عمل شدند، راه عرضه بنزین آزاد هموار شد

موج سوم تغییر در بزرگترین شرکت سرمایه گذاری

" دنیای اقتصاد" بررسی می کند، علل اقتصادی پیروزی اسلامگرایانه در ترکیه



سیاست روز:

گلایه ها و برنامه های آیت الله عمید زنجانی ؛ امکانات دانشگاه تهران به تاراج رفته است

بمنظور تسریع در جمع آوری فرسوده ها صورت می گیرد؛ واردات خودرو در ازای اسقاط دستگاه های فرسوده

دور جدید جو سازی غرب علیه ایران



صدای عدالت:

سید محمد خاتمی : بسیج دانشجویی باید مغز خود را متعلق به دانشگاه بداند

پایان دور دوم نشست ایران و آمریکا، مذاکره ای که به محاکمه تبدیل شد

احمدی نژاد در نشست مجلس و دولت: آزاد سازی انرژی ، تورمی بیش از 100 درصد ایجاد می کند



شرق :

دومین دور گفت و گوها برگزار شد، درگیری لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا

هاشمی رفسنجانی : دنیا به سوی دموکراسی می رود

از سوی برخی مراجع تقلید صورت گرفت، ماموریت خاتمی برای جلوگیری از تخریب اماکن متبرکه

عصر اقتصاد:

در نشست تشکل های اقتصادی با هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد: جهش صادراتی متوقف شد

حداد عادل : ارائه بنزین آزاد آثار تورمی بسیار وسیعی خواهد داشت

خوش چهره رئیس فراکسیون مدیریت شهری شد

قیام:

در نشستی پر مشاجره بر تشکیل کمیته سه جانبه امنیتی توافق شد

پایان دور دوم مذاکرات ایران و آژانس ، 8 مرداد ، بازدید بازرسان از اراک

خاتمی : جامعه مدنی لازمه جمهوری اسلامی است

کارو کارگر:

نامه اصولگرایان مستقل به رئیس جمهوری در پی برخوردهای اخیر با برخی خبرگزاری ها و روزنامه ها ، نگرانی رسانه ها و التهاب افکار عمومی را جدی بگیرید

دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان حزب اسلامی کار با رفسنجانی

دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اوایل شهریور در تهران برگزار می شود

کارگزاران :

کاظمی قمی – کروکر، لاریجانی – سولانا ، وعیدی – هاینونن، مذاکرات گسترده ایران و غرب

آیت الله هاشمی رفسنجانی : جهان به سوی دموکراسی پیش می رود

فوریت طرح تصویب شد، مجلس : دولت بنزین آزاد عرضه کند

کیهان :

پایان ببی نتیجه دور دوم مذاکرات 3 جانبه بغداد ، حرف حساب به گوش اشغالگران نرفت

ونزوئلا یک میلیارد دلار تسلیحات از بلاروس خریداری می کند

با رد دو فوریت، مجلس به یک فوریت طرح عرضه آزاد بنزین رای داد

همبستگی :

نمایندگان به رئیس جمهور نامه نوشتند وتذکر دادند، اعتراض به تحدید رسانه ها

مناقشه ای دیگر بر سر بنزین آزاد

نماینده ماهنشان: اشکال در رای گیری انتخابات حقوقدانان شورای نگهبان

همشهری:

یک فوریت استفساریه عرضه بنزین آزاد به تصویب رسید

لاریجانی در گفت و گو با خبرنگاران اروپایی و آمریکایی: غرب از مذاکرات می گریزد

بحث تازه میان وزارت کشور و شهرداری تهران ، اتوبوس داخلی یا خارجی ؛ مناقشه در حمل و نقل شهری

هدف و اقتصاد:

رئیس جمهور : بانک ها متولی تمام سرمایه ها شده اند

بازدید بازرسان آژانس از راکتور اراک ؛ 8 مرداد

در نشست تشکل های اقتصادی با هیئت رئیسه اتاق ایارن مطرح شد: توقف جهش صادرات