اعتراض صنفی به حذف "سنتوری"

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به پخش مجموعه "نقشی بر زندگی" علی عبدالعلی زاده در ماه رمضان از شبکه سه، حرف های محمدرضا هنرمند از موفقیت "زیر تیغ" در جشنواره رم، یادداشت روز و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما پرداخته است.

صفحه موسیقی گپی با مهدی آذرسینا نوازنده کمانچه، گفتگو با جهانشاه صارمی سرپرست گروه "نهفت"، معرفی آلبوم "تاتاری"، یادی از خالق مرغ سحر و خبر تکنوازی سامان احتشامی و خوانندگی سینا سرلک را برجسته کرده. گفتگو با ایوب آقاخانی درباره وضعیت تئاتر شهر، تخلف در انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، استعفای مصرانه بهروز غریب پور، معرفی سومین گروه داوران جشن خانه سینما، جایزه ای برای جولیا رابرتز و گپ روز با محسن هاشمی اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه حرف های پرویز پرستویی درباره جشنواره ایتالیایی و تأثیرات جایزه "زیر تیغ"، نقد و بررسی فیلم های روز در برنامه تلویزیونی "سینمای امروز"، بزرگداشت حسین پناهی در کانون فیلم تاریخ، نمایش فیلم "نیمه روشن" در سینماتک موزه هنرهای معاصر و اکران "پاداش سکوت" و "محاکمه" را منعکس کرده و در صفحه تجسمی می پردازد به گشتی در نمایشگاه بزرگ هنر مفهومی هنرمندان جهان در مونستر آلمان.

گفتگو با کارگردان فیلم "هری پاتر و محفل ققنوس" و بازگشت کاراکترهای منفی قصه به مدرسه در فیلم جدید "هری پاتر" در صفحه سینما و نهایتاً پخش برنامه شبانگاهی "دو قدم مانده به صبح" از شبکه چهار، دوبله دو فیلم جدید در تلویزیون، یادداشتی بر برنامه "سیب سفید شب" و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.

"همشهری" در صفحه تئاتر نگاهی به نمایش "می خوام بخوابم" رضا گوران، یادداشتی بر نمایش و گزارش جلسه پژوهشی "پرفورمنس در تئاتر ایران" را آورده و در صفحه سینما می پردازد به داغ شدن گیشه تابستانی با فیلم های تازه و نظام آشفته اکران. تله فیلم "روابط" ایرج کریمی در مرحله ساخت موسیقی، اعتراض تهیه کنندگان به حذف "سنتوری"، افتتاح نخستین سمپوزیوم بین المللی نقاشی تا سه روز دیگر و اخبار کوتاه از مجموعه "خواستگاران"، رضا برجی و فرامرز قریبیان در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

روزنامه "ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر نگاهی دارد به اپرای عروسکی "مکبث" بهروز غریب پور و همچنین نگاهی به کاریکاتورهای عماد حجاج در موزه هنرهای معاصر فلسطین. صفحه دوم فرهنگ و هنر گفتگو با استاد انیمیشن دانشگاه تایمز ولی لندن و مطلبی درباره فیلم "ترانسفورماتورها" را برجسته کرده. حرف های سخنگوی خانه سینما درباره یازدهمین جشن سینمای ایران، اعتراض موسیقیدانان تل آویو به رژیم اولمرت، استعفا مدیر عامل خانه هنرمندان، تعویق در پخش مجموعه "خواستگاران" و عروسک های راوی قصه های ایرانی در صفحه پایانی آمده است.

"شرق" در صفحه اول یادداشتی دارد درباره اکران نشدن "سنتوری" و در صفحه فرهنگ می پردازد به ایمنی و امنیت بازیگران و گروه تولید. گفتگو با رحیم نوروزی بازیگر مجموعه "مدار صفر درجه"، نشست رئیس مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما و اخباری از مستندهای جدید شبکه چهار، حرف های کارگردان مجموعه "راه بی پایان" و ... در صفحه تلویزیون، گفتگو با جیم موریسون خواننده "دورز"، آهنگ های ماندگار و اخبار کوتاهی چون کنسرت گروه شرقی در تالار وحدت، حضور خوانندگان و آهنگسازان در رادیو پیام و ... در صفحه موسیقی و نهایتاً چند یادداشت در صفحه خبر آخر کار را تمام می کند.

روزنامه "اعتماد ملی" در صفحات هنر می پردازد به گفتگو با بهروز غریب پور درباره اپرای عروسکی "مکبث" و استعفایش، مطلبی به بهانه کنسرت جلیل عندلیبی به قلم اکبر گلپایگانی، گفتگو با معاون هنری وزیر ارشاد، چند یادداشت، یادی از خواننده و نوازنده درگذشته، گزارش موسیقی، سینما و ...

گزارش احمد مسجدجامعی از وضعیت فرهنگ در دولت اصلاحات، گزارشی از روند ترجمه ها و شعرهای فریدون فریاد، محاکمه صنفی برای مسئولان حادثه پگاه آهنگرانی، یادداشتی بر نمایشگاه کارهای آهو حامدی و اعتراض صنفی تهیه کنندگان به اکران نشدن "سنتوری" در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه سینما بخش نخست گفتگو با فرامرز قریبیان بازیگر فیلم "رئیس"، مطلبی به بهانه اکران فیلم "پاداش سکوت" و اخبار کوتاهی چون پایان فیلمبرداری "هامون و دریا"، ادامه تولید "آن مرد آمد" در تهران و از نیمه گذشتن "آواز گنجشک ها" را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه به معرفی شاخه های مختلف راک پرداخته و در صفحه تجسمی میزگرد بررسی تایپوگرافی معاصر ایران و اخبار کوتاهی از رضا عابدینی، قباد شیوا، مسعود سپهر، ابراهیم حقیقی و ... را برجسته کرده است. درگذشت لازلو کواچ، واکنش خالق "هری پاتر" به نقد کتاب خود، معرفی دونوسو به ایرانی ها از سوی عبدالله کوثری، تخریب حجاری های نادعلیان و اخبار مشترک با سایر مطبوعات در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"آفرینش" در صفحه دریچه هنر خبرهای داغ سینما در تیرماه، فرهنگ و هنر در مطبوعات مهر در روز گذشته، فهرست نامزدهای جایزه داستان کوتاه فرانک اوکانر و اخبار سینما، تلویزیون و تجسمی را منعکس کرده است. روزنامه "جوان" در صفحه پایانی آغاز دوره جدید دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، معرفی برترین عکاسان بسیجی سال، برگزاری دومین مسابقه سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس، آغاز سمپوزیوم نقاشی در 13 رجب و فروش یازده میلیون جلدی "هری پاتر" هفتم در 24 ساعت را برجسته کرده است.

روزنامه "کارگزاران" در صفحه هنر مطلبی به بهانه اکران فیلم "پارک وی" و نگرانی اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع کنندگان از اکران نشدن "سنتوری" را منعکس کرده و در ادامه بهروز افخمی را به عنوان چهره و شماره جدید فصلنامه "گوهران" را در ستون قفسه معرفی کرده است. استعفا بهروز غریب پور با وجود مخالفت هیئت مدیره و شورای عالی خانه هنرمندان، جای خالی نقد طنز، جستجوی کیانوش عیاری برای یک بازیگر، نگاهی کوتاه به "یک شب" نیکی کریمی و اخبار کوتاه داخلی و خارجی را آورده است.

"صدای عدالت" در صفحه هنری اعتراض تهیه کنندگان به اکران نشدن "سنتوری"، استعفا غریب پور علیرغم مخالفت ها، نگاهی به فیلم "رئیس"، مجموعه جدید گلاب آدینه و بزرگداشت مولانا در لندن را آورده است. "همبستگی" در صفحه ادب و هنر مطلبی دارد درباره گروه موسیقی "جنسیس" و اخبار کوتاه چون جایزه برای جولیا رابرتز، محاصره بلیت کنسرت شجریان و ... بالاخره روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "تزلزل جایگاه مدیران، بلاتکلیفی سینماگران" اختصاص داده است.