  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۱۲

بکارگیری سامانه موقعیت یابی ماهواره ای در خوزستان ضرورت دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه های خوزستان گفت: 30 درصد تصادفات جاده ای این استان ناشی از سرعت و سبقت غیرمجاز است که با کنترل خودروها از طریق سامانه موقعیت یابی ماهواره ای(GPS) این رقم تا حدود زیادی کاهش می یابد.

محمدعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب این سامانه در 9 پاسگاه پلیس راه های خوزستان افزود: هم اکنون دکل ماهواره ای این سیستم در پلیس راه اهواز - اندیمشک نصب شده است.

وی کنترل سرعت، مسیر حرکت، مدت و محل توقف راننده را شاخصه های بکارگیری این سامانه عنوان و خاطرنشان کرد: با نصب این سامانه در پلیس راه های خوزستان این شاخصه ها در اتوبوسهای مسافربری که وارد اهواز و یا از آن خارج می شوند کنترل می شود.

حسنی با اشاره به نصب این سامانه در پلیس راه اهواز - اندیمشک به عنوان ششمین محوری که در کشور به این امکان تجهیز شده یادآور شد: هم اکنون این سامانه در محورهای تهران به اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و کرمانشاه نصب و راه اندازی شده است.

فرمانده پلیس راه های خوزستان عنوان کرد: از طریق این سامانه تبادل اطلاعات بین وسیله نقلیه راننده و پلیس راه برقرار می شود.

کد مطلب 523770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها