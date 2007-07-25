بکارگیری سامانه موقعیت یابی ماهواره ای در خوزستان ضرورت دارد

محمدعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب این سامانه در 9 پاسگاه پلیس راه های خوزستان افزود: هم اکنون دکل ماهواره ای این سیستم در پلیس راه اهواز - اندیمشک نصب شده است.

وی کنترل سرعت، مسیر حرکت، مدت و محل توقف راننده را شاخصه های بکارگیری این سامانه عنوان و خاطرنشان کرد: با نصب این سامانه در پلیس راه های خوزستان این شاخصه ها در اتوبوسهای مسافربری که وارد اهواز و یا از آن خارج می شوند کنترل می شود.

حسنی با اشاره به نصب این سامانه در پلیس راه اهواز - اندیمشک به عنوان ششمین محوری که در کشور به این امکان تجهیز شده یادآور شد: هم اکنون این سامانه در محورهای تهران به اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و کرمانشاه نصب و راه اندازی شده است.

فرمانده پلیس راه های خوزستان عنوان کرد: از طریق این سامانه تبادل اطلاعات بین وسیله نقلیه راننده و پلیس راه برقرار می شود.