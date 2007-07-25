مکمل همه رشته های قهرمانی هستیم / تفکر مردم باید نسبت به ورزش ایروبیک تغییر کند

به گزارش خبرنگارمهر، فاطمه ابولقاسمی که صبح امروز در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب به تشریح برنامه های این فدراسیون در دو سال اخیر پرداخت و خاطرنشان کرد: درحالی که به برگزاری دومین سالگرد فعالیت فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک نزدیک می شویم بسیارخوشحالیم که توانسته ایم در این مدت کوتاه تعامل خوبی با رشته ها و فدراسیون های مختلف برقرارکنیم و نقش آمادگی جسمانی و ایروبیک را درپیشرفت رشته های مختلف گوشزد کنیم.

ابوالقاسمی با بیان اینکه تعامل خوبی با فدراسیون جهانی برقرارکرده اند افزود: در جلساتی که با رئیس فدراسیون جهانی داشتیم توانستیم نظر مساعد وی را برای کمک و حمایت از فدراسون نوپای ایران جلب کنیم. درهمین راستا مربیان و مدرسان این فدراسیون درچند نوبت به ایران آمده اند و با برگزاری کلاس های آموزشی به بالا رفتن سطح فنی ورزشکاران ما کمک کرده اند.

وی ادامه داد: زمانی که اولین تعامل را با فدراسیون جهانی برقرارکردیم تصورمان این بود که همسطح سایرکشورهای جهان هستیم اما پس ازبرگزاری این نشست ها متوجه شدیم تا سطح اول این رشته درجهان فاصله زیادی داریم. به همین خاطربا برنامه ریزی های صورت گرفته درتلاش هستیم تا هر چه سریعتر رشته آمادگی جسمانی و ایروبیک حرفه ای ایران را هم به جمع کشورهای مطرح برسانیم.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای پیشرفته دراین رشته کمیته های مختلفی را درفدراسیون تشکیل داده ایم که با حضورکارشناسان و صاحبنظران تحصیل کرده فعالیت هایشان را آغاز کرده اند و مطمئنیم درآینده ای نزدیک این رشته به سطح فنی قابل قبولی در دنیا خواهد رسید.

ابوالقاسمی درادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به برقراری تعامل با وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون های مختلف ورزشی، مهدهای کودک و وزارت علوم اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که آمادگی جسمانی در هر رشته ای اهمیت ویژه و قابل توجه خود را دارد. به همین خاطر با فدراسیونهای مختلف جلسات متعددی را برقرارکردیم تا بتوانیم با تعامل مفید با آنها جدیدترین اصول ورزش حرفه ای را آموزش و انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک مکمل همه رشته های قهرمانی است خاطرنشان کرد: متاسفانه اکثر تیم های ورزشی دربدنسازی و آمادگی جسمانی ورزشکاران خود دچارمشکل هستند. به همین خاطر درنشست هایی که با روسای فدراسیونها و مسئولان سازمان تربیت بدنی داشته ایم آنها را راضی کردیم که این فرصت را دراختیار فدراسیون ما قراردهند تا به برطرف کردن این مشکل بزرگ کمک کنیم.

ابوالقاسمی دربخش دیگری ازسخنان خود با تاکید براینکه تفکر و نگرش مردم نسبت به ورزش ایروبیک باید تغییرکند تصریح کرد: متاسفانه برخی ازمردم ما هنوزهم ایروبیک را با مفهوم غیراصولی این رشته درگذشته که با حرکات موزن انجام می شود اشتباه می گیرند که تلاش می کنیم با اطلاع رسانی بیشتر این ذهنیت را تغییر دهیم. واقعیت این است که ایروبیک ورزش پایه ای و ضروری برای هر فرد و ورزشکاری است که می تواند به بالا رفتن آمادگی جسمانی و سلامت همه افراد کمک کند.

وی درپاسخ به این پرسش که دلیل اختلاف فدراسیون آمادگی جسمانی با فدراسیون ژیمناستیک چه بود؟ گفت: به دلیل اینکه چندین سال است تیمی از ایران درمسابقات ایروبیک و ایروژیم بین المللی شرکت نمی کند ازسوی سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک ازما خواسته شد درمسابقات سالنی ماکائو شرکت کنیم. ما هم پس از بررسی های لازم موافقت مان را برای حضوردراین مسابقات اعلام کردیم که متاسفانه با وجود توافقات ابتدایی با فدراسیون ژیمناستیک به هنگام نهایی شدن این اعزام اعلام کردند مخالف اعزام تیمی ازسوی فدراسیون آمادگی جسمانی هستند. البته پس از اعلام نظر سازمان تربیت بدنی مقرر شد تیمی از فدراسیون ژیمناستیک در این دوره از مسابقات شرکت کند. همچنین مقرر شد این دو فدراسیون در زمینه رشته ایروبیک به فعالیت مستقل خود ادامه دهند و برای ایران افتخار آفرینی کنند.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک درپایان این نشست به برنامه های آینده این فدراسیون برای عمومی کردن ورزش دربین اقشارمختلف اشاره کرد و افزود: تلاش کرده ایم از طریق برگزاری جلسات با مسئولان و روسای نهادهای مختلف به بالا رفتن ضریب ورزش دربین مردم کمک کنیم و آرزو می کنیم روی همه مردم ایران به این باوربرسند که باید روزانه چند دقیقه ای را به ورزش بپردازند. دراین بین ورزش ایروبیک و آمادگی جسمانی ازجمله رشته هایی هستند که هزینه ای در بر ندارد و با کمترین فضا و کم ترین امکانات قابل انجام است.