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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۵۳

رئیس ستاد تبصره 13:

آزادسازی قیمت بنزین به صلاح اقشار کم درآمد نیست

علی اکبر محرابیان نماینده ویژه رئیس جمهوری در ستاد تبصره ‪ ۱۳‬گفت: آزادسازی قیمت بنزین به دلیل ماهیت تورم زایی به صلاح اقشار کم‌درآمد جامعه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محرابیان سه شنبه شب در جلسه مشترک مجلس و دولت در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از نتایج اجرای مدیریت مصرف سوخت در کشور افزود: بزرگترین راهکار تبصره ‪۱۳‬ خارج کردن بنزین از سبد حمایتی کشور بدون فشار به مردم است.

نماینده رئیس جمهوری در ستاد تبصره ‪ ۱۳‬گفت : آزاد کردن قیمت بنزین به دلیل تمهید برنامه‌های دولت و مجلس در تبصره ‪ ، ۱۳‬موجب افزایش تورم و فشار به اقشار کم درآمد خواهد شد.

محرابیان همچنین با بیان این که دولت گازسوز کردن خودروها را با هدف تولید موتور پایه گاز سوز اجرا می‌کند، افزود: توسعه حمل و نقل عمومی ، خروج خودروهای فرسوده ، تقاضای سفر از طریق توسعه دولت الکترونیک و کنترل مصرف سوخت از دیگر اقدامات دولت برای بهینه‌سازی مصرف سوخت است .

وی با اشاره به صرفه جویی ‪ ۲۰‬میلیون لیتری بنزین در کشور به دنبال اجرای سهمیه‌بندی، افزود: طی برنامه ‪ ۵‬ساله به صورت منظم و منسجم می‌توان اهداف تبصره ‪ ۱۳‬را محقق کرد.

کد مطلب 523773

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