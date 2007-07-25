کفش غواصی با امکان تقلید حداکثری از حرکات باله ماهی ها ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه پیش ساخته این کفش های جدید اخیرا در نمایشگاهی در آلمان در معرض دید عموم قرار گرفت که با استقبال قابل توجهی نیز مواجه شد.

این کفش های جدید امکان تقلید حداکثری از حرکات باله ماهی ها را برای شناگر و غواص به هنگام حضور در آب فراهم کرده و در مقایسه با مدل های قبلی به میزان بیشتری با استانداردهای فیزیکی بدن غواصان و شناگران همخوان است.

بر اساس گزارش گیزمگ، کفش های فعلی پاهای غواص و شناگر را به هنگام شنا و غواصی در وضعیت های نامناسب نیز قرار می دهند اما کفش های جدید امکانی را برای استفاده کننده فراهم کرده است که حرکات موثرتری از پاهای خود در آب درآورد و در نتیجه حرکت سریعتری نیز داشته باشد.

این کفش ها از سه پلاستیک متفاوت و یک ماده اصطکاکی ساخته شده که در ترکیب با یکدیگر انعطاف بالایی را ایجاد کرده اند. همچنین به لطف طراحی منحصربفرد، امکان پوشیدن و خارج کردن راحت آنها از پاها فراهم شده است.