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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۵۳

حسن ذوالقدر در گفتگو با مهر:

چشم به خرد جمعی داریم / بزودی نفرات المپیکی را معرفی خواهیم کرد

چشم به خرد جمعی داریم / بزودی نفرات المپیکی را معرفی خواهیم کرد

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: برای انتخاب بهترین نفرات جهت حضور در رقابتهای انتخابی المپیک چشم به خرد جمعی داریم.

حسن ذوالقدر درگفتگوبا خبرنگار مهرضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: 22 مردادماه آخرین زمان برای انتخاب و معرفی نفرات المپیکی است که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شده است ولی ما در تیم ملی آخرین زمان را 17 مرداد قراردادیم تا 5 روز هم زمان برای تکمیل وارسال  مدارک  به محل برگزاری مسابقات در اختیار داشته باشیم.

وی در مورد نحوه انتخاب دو تکواندوکار منتخب ایران برای حضوردررقابتهای انتخابی گفت: مافکر می کردیم که تا اوایل شهریوربرای انتخاب نفرات مورد نظرخود زمان داشته باشیم. به همین دلیل مسابقات دانشجویان را نیزمد نظرقرارداده بودیم ولی در حالی که دانشجویان در تایلند و مسابقات یونیورسیاد به میدان می روند ما باید در تهران 2 تکواندوکار مورد نظر خود برای حضور در رقابتهای انتخابی را معرفی کنیم.

ذوالقدرادامه داد: درصددهستیم بهترین گزینه ها را انتخاب کنیم که در این راه بیش ازهرچیز به خرد جمعی نظر داریم. پس از آن ارزیابی نتایج ملی پوشان از سال 2004 تاکنون ، شرایط ملی پوشان در اردوها ، آمادگی جسمانی ، روحی و روانی نفرات و در نهایت شرایط فنی و تجربیات گذشته خود را مد نظر قرار داده و قبل از تاریخ فوق 2 نفر را انتخاب و معرفی خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی در مورد احتمال برگزاری رقابتهای انتخابی گفت: درصورتیکه جمع بندی ما به انجام رقابتهای انتخابی بیانجامد این کار را انجام خواهیم داد. ما در سه وزن 58 ، 68 و 80- کیلوگرم  پتانسیل لازم برای کسب سهمیه المپیک را داریم ولی اجازه بدهید دریک محیط آرام برنامه خود را دنبال کرده و در زمان لازم 2 نفراعزامی به رقابتهای انتخابی المپیک را انتخاب و معرفی کنیم.

وی درپایان گفت: یک اردوی کوتاه مدت در کره جنوبی را مد نظرقرارداده ایم که به احتمال فراوان در زمان حضور تیم دانشجویان در تایلند انجام خواهد شد و احتمال اینکه چند نفر از جوانان با آتیه را درکنار نفرات حاضر در اردو اعزام کنیم زیاد است.

کد مطلب 523777

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