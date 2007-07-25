غنی سازی را هرگز متوقف نخواهیم کرد/ نیاز به ضمانت های امنیتی آمریکا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر،"علی لاریجانی" درگفتگو با روزنامه ایندیپندنت خاطر نشان کرد که آمریکایی ها از انجام مذاکره برای پایان دادن به مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران " فرار می کنند."

وی تصریح کرد: غنی سازی اورانیوم برای ایران همچون"نفس کشیدن" است و اینکه ایران حرکت سانتریفیوژها را در نیروگاه غنی سازی نطنز متوقف نخواهد کرد، حتی اگر دولت بوش ضمانت های امنیتی پیشنهاد دهد.

لاریجانی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است ایران در صورت دریافت ضمانت های امنیتی از آمریکا و گرفتن این قول از آن مبنی بر عدم تغییر نظام، درمسئله عدم تعلیق غنی سازی تجدید نظر کند ، پاسخ داد:" ما نیازی به ضمانت های امنیتی آمریکا نداریم. من رابطه ای بین این دو موضوع نمی بینم. این گفته شما مثل این است که بگوییم اگر آمریکایی ها به شما ضمانت امنیتی بدهند آیا شما آمادگی دارید تا از نفس کشیدن دست بردارید."

دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگوی 90 دقیقه ای خود با شش روزنامه نگار از انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا با بیان این مطلب که پیشنهاد ایران برای ایجاد یک کنسرسیوم بین المللی به منظور غنی سازی اورانیوم در داخل ایران از سوی آمریکایی ها رد شد، افزود :" آنها نمی خواهند که ایران فناوری هسته ای داشته باشد و این یک اشتباه استراتژیک است، زیرا ایران هم اکنون نیز به این دانش دست یافته است."