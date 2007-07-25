کواکبیان: برخی اصلاح طلبان چهره خاتمی را تخریب می کنند / افراطی ها در لیست ائتلاف ملی اصلاح طلبان جای ندارند

صطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : این ها یک سری افرادی هستند که جایگاهی در میان اصلاح طلبان ندارند وسعی می کنند با پنهان شدن پشت سر خاتمی چهره غیر موجه خود را پنهان کنند، که این کار در نهایت منجربه تخریب و تضییع جایگاه، چهره و شخصیت خاتمی می شود.

وی تصریح کرد: چرا با وجود اینکه خاتمی بارها محوریت خود را رد کرده و اعلام نموده که هدفش تنها کمک به شکل گیری اتحاد و ائتلاف میان اصلاح طلبان است، بازهم برخی اصلاح طلبان قصد دارند وی را به عنوان محور جبهه اصلاحات معرفی کنند.

کواکبیان در خصوص تشکیل "ائتلاف ملی اصلاح طلبان" ازسوی حزب مردم سالاری نیزگقت: قصد ما تشکیل ائتلافی خارج از مجموعه اصلاح طلبان نیست، بلکه به دنبال آنیم تا با شکل دهی این ائتلاف از درون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعضی ها را از رسیدن به هدفشان مبنی بر فروپاشی شورای هماهنگی ناکام بگذاریم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از اصلاح طلبان و بعضی جریانات خارج از مجموعه، سعی دارند با انجام کارهای موازی و مخالفت با تصمیمات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نسبت به فروپاشی آن اقدام کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه حزب مردم سالاری هیچ جریانی را دررهبری اصلاح طلبان غیر از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رسمیت نمی شناسد، افزود: بعضی اصلاح طلبان افراطی و تندرو می خواهند اکثریت کاندیداهای خود را با نام اصلاح طلب در لیست های اصلاح طلبان برای مجلس مطرح کنند، که ما با تشکیل ائتلاف ملی اصلاح طلبان آن را نمی پذیریم و از تحقق آن جلوگیری می کنیم.

وی تاکید کرد: ما از طریق تشکیل ائتلاف ملی اصلاح طلبان با عضویت تمامی گروه های اصلاح طلب داخل و خارج از مجموعه جبهه اصلاحات، ازجمله جبهه تحکیم دموکراسی، به دنبال پیشگیری ازفروپاشی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستیم.

دبیرکل حزب مردم سالاری، در واکنش به پاسخ برخی از چهره های اصلاح طلب که گفته بودند، مطرح شدن تشکیل ائتلاف ملی اصلاح طلبان از سوی حزب مردم سالاری یک نوع استراتژی انتخاباتی برای وحدت بیشتر اصلاح طلبان است، خاطر نشان کرد: این تنها استراتژی خاص مردم سالاری نیست، بلکه تشکیل این ائتلاف مربوط به تمامی گروه های اصلاح طلب است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، اعلام لیست 30 نفره اصلاح طلبان را دروغین و نوعی هدف گذاری برای ایجاد تفرقه در میان اصلاح طلبان خواند و گفت : علی رغم اینکه لیست اعلام شده متشکل از نفرات برتر و چهره های شاخص اصلاح طلبی بود، اما ممکن است برخی از این افراد قصد نامزد شدن نداشته باشند و یا بخواهند از سایر حوزه های انتخابیه کشور نامزد شوند.

کواکبیان درعین حال در خصوص عدم وجود نامی از حزب مردم سالاری در لیست 30 نفره، تصریح کرد: این لیست هیچ سندیتی ندارد، و هیچ منبع رسمی اصلاح طلبی آن را تا کنون تایید نکرده است، لذا از این بابت هیچ نگرانی نداریم.