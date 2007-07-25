هرمیداس باوند در گفتگو با مهر: نتایج مثبت مذاکره ایران و آمریکا تأثیر خوبی در تمامی زمینه های مورد علاقه دو طرف دارد

دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مذاکره ایران و آمریکا برای منطقه خاورمیانه مفید است، گفت : نتایج مثبت این دور از مذاکرات می تواند اثر مثبتی در تمام زمینه های مورد علاقه دو طرف داشته باشد اما این مسئله به نمایش حسن نیت از سوی دو طرف منوط است.

وی، تأثیر این مذاکرات در حل مشکلات عراق را منوط به نتیجه و فرایند این مذاکره عنوان کرد و گفت: چنانچه اینگونه مذاکرات با حسن نیت از سوی طرفین ادامه یابد می تواند فضای جدیدی را ایجاد کند که هم دولت و ملت عراق و هم دولت های ایران و آمریکا از آن نفع ببرند.

این کارشناس مسایل بین الملل تأکید کرد: اگر مذاکره ایران و آمریکا با حسن نیت همراه نباشد و مذاکرات در عمل به نتیجه ای نرسد، بدون تردید این امر به ادامه بحران و چه بسا به تشدید بحران در عراق می انجامد.

باوند با بیان اینکه دولت عراق به طور جد خواهان برقراری امنیت در این کشور است، گفت: امروز دولت نوری مالکی به شدت تحت فشار است و به طور قطع مذاکره ایران و آمریکا می تواند وی و دولتمردان عراقی را در برقراری امنیت در عراق یاری رساند.

وی افزود: نوع رابطه ایران و آمریکا به لحاظ روانی و سیاسی به نتیجه مذاکرات دو کشور بستگی دارد. اگر این مذاکرات در کوتاه مدت هم برای طرفین قابل قبول باشد و در این بین اعتماد سازی نیز صورت گیرد، می تواند نتایج مثبتی در عرصه های دیگر این ارتباط به دنبال داشته باشد.

این استاد دانشگاه گفت: دولتمردان ما در گذشته از این فرصت ها استفاده بهینه نکردند اما امروز با توجه به تجارب گذشته سعی می شود این اشتباهات با هدف کمک به استقرار امنیت در عراق تصحیح شود.