عبدالله دوم از تمایل اعراب به سازش با اسرائیل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بررسی آخرین تحولات منطقه و به جریان انداختن روند صلح در خاورمیانه از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار عبدالله دوم و جرج بوش بود.

شاه اردن دراین دیدار اظهار داشت : طرح صلح عربستان سعودی بیانگر تمایل کشورهای عربی به صلح و همزیستی با اسرائیل است.

عبد الله دوم با اشاره به درخواست اخیر بوش مبنی بر برگزاری کنفرانس بین المللی صلح(با مشارکت فلسطینی ها، اسرائیل، برخی کشورهای عربی و تحت نظارت آمریکا) از وی خواست که در هفته ها و ماههای آینده تلاشهای خود را برای به جریان انداختن روند صلح در منطقه افزایش دهد.



لازم به ذکر است، بوش درخواست کرده است که این کنفرانس پاییز امسال و با هدف حل و فصل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار شود.

عبدالله دوم همچنین برضرورت کاهش ایستهای بازرسی رژیم صهیونیستی درمناطق فلسطینی و بازگرداندن درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان از سوی اسرائیل تاکید کرد.

سخنگوی کاخ سفید نیز پس از این دیدار تصریح کرد: بوش در دیدار با شاه اردن بر پایبندی آمریکا به حمایت از تلاشهای برقراری صلح و تحقق راه حل دو دولتی (تشکیل اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر) تاکید کرد.