قیمت تضمینی ارقام پرمحصول برنج در مازندران اعلام شد

عنایت الله تورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال هر کیلوگرم برنج پرمحصول "ندا و نعمت" پنج هزار و 600 ریال، "خزر و ساحل" 6هزار و 800 ریال و "سفید رود" پنج هزار و 800 ریال از شالیکاران مازندرانی خریداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه قیمت تضمینی قیمت اولیه استف خاطرنشان کرد: اگر کشاورزان با قیمت تضمینی نتوانند برنج خود را به فروش برسانند محصول با قیمت تعیین شده از سوی دولت خریداری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: قیمت تضمینی برنج بر اساس هزینه تولید و درآمد کشاورزان محاسبه شده و در این اعلام رعایت حال مصرف کننده، تثبیت قیمت و جلوگیری از تورم آن نیز محاسبه شده است.

تورنگ با بیان اینکه با ورود اتحادیه تعاونی روستائی به بازار خرید برنج به قیمت توافقی از کشاورزان و تعاونی های روستائی با نرخ بازار خریداری خواهد شد به کشاورزان مازندرانی اطمینان داد با تدابیر انجام گرفته امسال شالیکاران مازندرانی هیچ دغدغه ای برای فروش برنج در استان نخواهد داشت.

