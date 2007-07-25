قلعه نویی مقصر اصلی نیست / فوتبال ایران نیاز به خانه تکانی اساسی دارد

به گزارش خبرنگارمهر، علی فتح الله زاده که یکی از مدیران ورزشی و تاثیرگذارفوتبال ایران است از نگاه یک ایرانی به مسائل و مشکلات تیم ملی می پردازد. او معتقد است فوتبال ایران مشکل بزرگی به نام " زیرساخت غلط " دارد که برای رهایی از وضعیت موجود باید خانه تکانی اساسی در آن صورت بگیرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال درگفتگوی مشروح با مهر به سوالاتی در مورد دلایل ناکامی تیم ملی و آخرین وضعیت باشگاه استقلال پاسخ داد:

گروه ورزشی مهر: بعد از ناکامی تیم ملی در جام ملت ها اظهار نظرهای مختلفی در مورد دلایل این ناکامی مطرح شد. از نگاه شما دلیل حذف تیم ملی در جام ملت های آسیا چه بود؟

- علی فتح الله زاده: برای رسیدن به پاسخ این سوال باید عوامل دخیل در این ناکامی را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کرد. متاسفانه این روزها خیلی ها می خواهند در این هیاهو با کادر فنی و برخی بازیکنان تیم ملی تسویه حساب کنند. اما اینجا منافع ملی در میان است و نباید به خاطر برخی مسائل شخصی منافع ملی را زیر سوال برد و مغرضانه انتقاد کرد.

* یعنی معتقدید بعضی ها به خاطر مشکلات شخصی از قلعه نویی انتقاد می کنند؟



- نمی خواهم بگویم انتقاد از قلعه نویی مغرضانه یا جانب دارانه است بلکه معتقدم قلعه نویی به تنهایی مقصر اصلی این ناکامی نیست و دور از انصاف است که بخواهیم تنها او را مقصر بدانیم.

* پس شما چه کسی را به عنوان مقصر اصلی معرفی می کنید؟

- دراین ماجرا نمی توان از فرد خاصی نام برد. واقعیت این است که فوتبال ما مشکل ساختاری دارد و تا زمانی هم که این مشکلات حل نشود نمی توان انتظار داشت ما عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کنیم. الان دیگر فوتبال یک علم است. برنامه ریزی و کار اصولی و زیربنایی می خواهد. نمی توان بدون انجام کارهای زیربنایی و درست کردن تیم های پایه به موفقیت رسید. این یک اصل در فوتبال روز دنیاست که باید رسیدن به پله های بالای موفقیت را از پله های پائین شروع کرد. فوتبال ایران برای قهرمان شدن در آسیا ابتدا باید تیم های پایه اش را قهرمان آسیا کند. این نیست که ما فکر کنیم با کار اصولی و حرفه ای نکردن می توانیم به عنوان قهرمانی برسیم. شما تیم های حاضر در جام ملت های آسیا را ببیند تا متوجه شوید چه راه هایی را طی کرده اند تا به اینجا رسیده اند. همین عربستان تغییرات اساسی در فوتبالش داشته است. حالا هم می بینید که تیمشان چه نتایجی می گیرد.

* صحبت های شما منطقی و صحیح است اما بالاخره تا کی باید فقط پیشنهاد و راه حل داد اما عمل نکرد. الان انتظار ما برای قهرمانی 35 ساله شد و تیم امید هم 36 سال است به المپیک نرفته ؟



- این را باید مسئولان و دست اندرکاران مشخص کنند و پاسخش را بدهند. واقعیت این است که خلا فوتبال ما خیلی زیاد است. برای شروع باید سراغ تیم های پایه رفت . باید برنامه ریزی کرد وبهترین مربیان خارجی را برای این تیم ها استخدام کرد. قبول کنید آنجا که باید فوتبال ما شکل بگیرد و پایه های قهرمانی ریخته شود خلا داریم. این خلا حاصلش این می شود که ما 31 سال است قهرمان آسیا نشده ایم و 32 سال هم هست که به المپیک نرفته ایم.

* طبیعتا این اقدامات را باید فدراسیون فوتبال آغاز کند. اما از فدراسیونی که رئیس ندارد و وضعیتش ماه هاست بلاتکلیف مانده انتظاری بیش از این دارید؟

- واقعیت این است که ما ماه هاست خودمان را درگیر اساسنامه ای کرده ایم که باید در زمان کمتری وضعیتش مشخص می شد. ما داریم دور خودمان می چرخیم. فدراسیون فوتبال باید برنامه ریزی کند و با برگزاری کلاس های آموزشی و استخدام مربیان بزرگ برای تیم های پایه خلا موجود را پرکند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

* در چنین وضعیتی نباید سازمان تربیت بدنی وارد عمل می شد؟



- به نظر من سازمان تربیت بدنی نباید جورکش فدراسیون های ورزشی باشد. سازمان باید به عنوان یک ناظر برعملکرد فدراسیون ها نظارت داشته باشد نه اینکه بیاید برای آنها برنامه ریزی انجام بدهد. این وظیفه فدراسیون است که با برنامه ریزی و کار اصولی فوتبال را اداره کند.

* خیلی ها معتقدند اگر مربی خارجی داشتیم در جام ملت ها بهتر نتیجه می گرفتیم؟

- موافق نیستم. به نظر من مشکل فوتبال ما مربی داخلی و خارجی نیست. مگر ما ایویچ را نیاوردیم؟ مگر دوره قبل با برانکو در جام ملتها شرکت نکردیم؟ پس چرا قهرمان نشدیم؟ فوتبال ما یک غده سرطانی بزرگ دارد که باید جراحی شود. باید این غده سرطانی را هر چه سریعتر بیرون آورد و خون تازه ای به فوتبال تزریق کرد. فوتبال ایران نیاز به خانه تکانی اساسی دارد. ما باید مربیان بزرگ خارجی را برای تیم های پایه بیاوریم. باید برای ارتقای سطح دانش فنی مربیانمان از مدرسان بزرگ استفاده کنیم. این کمک می کند که فوتبال ایران رشد کند.

* پس چرا خیلی ها امیر قلعه نویی را به عنوان مقصر اصلی مورد انتقاد قرار می دهند؟

- این منصفانه نیست. متاسفانه الان کسانی از امیرقلعه نویی انتقاد می کنند که خودشان در این ناکامی دخیل بوده اند.

* مثلا چه کسانی؟

- نمی خواهم اسم ببرم. همین که اشاره می کنم خودشان می دانند چه کسانی را می گویم.

* منظورتان رسانه ها که نیست؟

- نه ، رسانه ها وظیفه اطلاع رسانی دارند و تا آنجایی که توانستند از تیم ملی حمایت کردند. همانطور که گفتم آنها خودشان خوب می دانند چه کسانی را می گویم.

* یکی از شعارهایی که مسئولان فدراسیون فوتبال برای موفقیت تیم ملی دادند بحث استفاده از خرد جمعی بود. شما فکر می کنید این شعاربه واقعیت تبدیل شد؟

- وقتی ما بیائیم از این شعارها بدهیم نتیجه اش می شود همین که الان هست. خرد جمعی موقعی نتیجه می دهد که شما جلساتی هفتگی یا ماهانه بگذارید و با دعوت از کارشناسان و صاحبنظران همه راهکارهای رسیدن به موفقیت را بررسی کنید. نه اینکه فقط خرد جمعی را درشعار مطرح کنیم.

* اما با همین شعارها بود که افراد زیادی به عناوین مختلف در تیم ملی مشغول کار شدند؟

- همانطور که گفتم نباید دنبال این باشیم که مربیان مقصر بودند یا بازیکنان. ما مشکلات بزرگتری داشتیم که باید به آنها رسیدگی کنیم. بی انصافی است اگر بخواهیم همه کاسه و کوزه ها را سر قلعه نویی و همکارانش بشکنیم. مجموعه ای از عوامل باعث رقم خوردن این ناکامی شدند و تنها یک فرد مقصر اصلی نبود.

* خیلی ها معتقدند بازیکنان تیم ملی و خصوصا برخی لژیونرها در این دوره انتظارات را برآورده نکردند؟

- بله، باید واقعیات را پذیرفت. متاسفانه برخی از بازیکنان ما و خصوصا برخی لژیونرها نیمی از توانشان را هم به کار نبستند. عملکردی که در باشگاه هایشان داشتند در تیم ملی نداشتند. با این حال بازهم تاکید می کنم که اگر تقصیر را گردن یک نفر بیندازیم بقیه مقصران قسر در می روند.

* سراغ استقلال برویم. ظاهرا بازیکنان مورد نظرتان را جذب کرده اید ؟



- هنوزبه طورکامل این اتفاق رخ نداده است. چند بازیکن دیگر نیاز داریم که درحال رایزنی و مذاکره هستیم.

* خیلی ها انتقاد می کنند که استقلال بازیکنان جدیدش را براساس نیاز فنی نگرفته و بیشتر به دنبال اسم ها بوده است.

- اصلا قبول ندارم. ما بازیکن اسمی جذب نکرده ایم. برعکس بازیکنانی را به خدمت گرفته ایم که به آنها نیاز داشته ایم. ما جوانان آینده داری را گرفته ایم که تا چند سال می توانند استقلال را بیمه کنند.

* ... و حتما در این مدت شما این جوانان را به تیم های خارجی ترانسفر خواهید کرد؟

- قطعا این اقدام را در دستور کار داریم. اما هدف اولمان تقویت استقلال و کسب عنوان قهرمانی مسابقات این فصل است. ما برای رسیدن به عناوین قهرمانی باید از تمام پتانسیل موجود باشگاه استفاده کنیم.

* الان استقلال در چه پست هایی مشکل دارد؟

- ما در مرکز زمین به یک هافبک بازیساز نیاز داریم که در حال مذاکره با چند گزینه خارجی هستیم.هافبک هایی از کشورهای مقدونیه ، کامرون ، ترکیه و مولداوی را مد نظر داریم که قرار است در اردوی ترکیه به تیم ملحق شوند و در تمرینات شرکت کنند. امیدواریم بتوانیم با جذب یک یا دو بازیکن از این جمع نیازهای کادر فنی را برآورده کنیم.

* تصور نمی کنید اگر برخی بازیکنان را در میانه های فصل به تیم های خارجی ترانسفر کنید استقلال ضعیف می شود؟



- البته این امر در مورد بازیکنان زیادی صدق نمی کند. ممکن است یک یا دو بازیکن این شرایط را داشته باشند که البته برای جانشینی آنها هم برنامه داریم و چند بازیکن جایگزین را در نظرگرفته ایم.

* به نظر می رسد که از وضعیت کنونی استقلال راضی هستید؟



- بله ، شکرخدا استقلال وضعیت خوبی دارد. اردوی ترکیه در بهترین شرایط برگزار می شود و بازیکنان مد نظر کادر فنی را هم جذب کرده ایم. اگر بتوانیم بازیکنانی را که اشاره کردم به خدمت بگیریم قطعا مشکلی برای شروع فصل بعد نخواهیم داشت.