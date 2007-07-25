اصغر شرفی سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه شد

به گزارش مهر از کرمانشاه، ستار همدانی و مرتضی کرمانی مقدم نیز به عنوان دستیاران شرفی انتخاب شدند.

این تیم قراراست از روز پنجشنبه هفته جاری با حضور تمامی بازیکنانش تمرینات خود را در استادیوم آزادی کرمانشاه آغاز نماید.