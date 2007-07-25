اصغر شرفی سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه شد

به گزارش مهر از کرمانشاه، ستار همدانی و مرتضی کرمانی مقدم نیز به عنوان دستیاران شرفی انتخاب شدند.
این تیم قراراست از روز پنجشنبه هفته جاری با حضور تمامی بازیکنانش تمرینات خود را در استادیوم آزادی کرمانشاه آغاز نماید.
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: اصغر شرفی مدیر فنی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه از امروز به عنوان سرمربی هدایت این تیم را برای حضور در لیگ برتر فوتبال کشور به عهده گرفت.
به گزارش مهر از کرمانشاه، ستار همدانی و مرتضی کرمانی مقدم نیز به عنوان دستیاران شرفی انتخاب شدند.
این تیم قراراست از روز پنجشنبه هفته جاری با حضور تمامی بازیکنانش تمرینات خود را در استادیوم آزادی کرمانشاه آغاز نماید.
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