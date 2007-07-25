رقابتهای تکواندو خردسالان قهرمانی ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها 206 تکواندوکار در قالب 22 تیم از20 استان به مدت دو روز با هم به رقابت خواهند پرداخت. غیبت استانهای خراسان جنوبی ، کرمان ، کرمانشاه ، مرکزی ، یزد ، کردستان ، کهکیلویه ، فارس و هرمزگان و چهارمحال بختیاری باعث شد این رقابتها با کاهش شرکت کنندگان نسبت به دوره گذشته برگزار شود.

دراولین روز این رقابتها امروز تکواندوکاران اوزان اول ، دوم ، سوم ، پنجم ، هفتم ، نهم و دهم به رقابت می پردازند و فردا نیزمسابقات 3 وزن باقی مانده انجام خواهد شد.

تیم های بوشهر، مازندران و تهران در دوره قبلی این مسابقات عناوین اول تا سوم را کسب کرده بودند.