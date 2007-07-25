کتابداران رسمی در انتظار بررسی پیشنهاد وزیر / زمان بررسی لایحه مشخص نیست

سید جواد وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد وزیر ارشاد در خصوص بررسی وضعیت شغلی کتابداران رسمی این وزارتخانه، گفت : هنوز جواب این لایحه به ما نرسیده و در دولت مانده است.

وی افزود : یک ماه پیش به ما گفتند که بحث مذکور این هفته در دستور کار دولت قرار می گیرد اما الان یک هفته گذشته و هنوز پیشنهاد بررسی نشده است.

وثوق همچنین با اشاره به نامه ای که از سوی معاون فرهنگی "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری" به دبیر هیئت دولت ارسال شده است، گفت : از طریق معاونت حقوقی و مجلس، بررسی نشدن این پیشنهاد را پیگیری کردیم و وقتی به نتیجه نرسیدیم به دبیر هیدت دولت نامه ای فرستادیم ولی با این وجود هنوز درباره اینکه چرا این بحث در دستور کار دولت قرار نگرفته است پاسخی دریافت نکرده ایم.

سه ماه پیش وزیر ارشاد پیشنهاد کرد کتابداران رسمی این وزارتخانه - که تعداد آنها 729 نفر است و به خدمت در کتابخانه های عمومی کشور مامور شده اند - در ماندن در جایگاه فعلی خود یا بازگشت به وزارت ارشاد مخیر بمانند و معاون مالی وزیر ارشاد هم همان روز ارائه پیشنهاد قول داد که تا یک هفته بعد جواب نهایی در مورد آن از هیئت دولت استعلام و سپس به نهاد کتابخانه های عمومی اعلام کند. چند روز پیش نیز محمد حسن صادقی مقدم معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه ای به دبیر هیئت دولت، خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به پیشنهاد وزیر ارشاد در خصوص مشخص کردن جایگاه شغلی کتابداران رسمی کشور شده بود.

بنا بر آمارهای نهاد کتابخانه های عمومی، در حال حاضر بیش از 800 کتابدار رسمی وزارت ارشاد در نهاد کتابخانه های عمومی مامور به خدمت اند. این کتابداران در سال گذشته با تجمع هایی مقابل وزارت ارشاد نسبت به عدم پرداخت مطالبات چندین ماهه خود و نیز مشخص نبودن جایگاه شغلی شان اعتراضات خود را مطرح کردند.