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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

هنوز تاثیر افزایش قیمت مسکن بر روند نوسازی بافت فرسوده بررسی نشده است

هنوز تاثیر افزایش قیمت مسکن بر روند نوسازی بافت فرسوده بررسی نشده است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تاثیر افزایش قیمت مسکن بر روند نوسازی بافت های فرسوده با بیان اینکه این افزایش هم اثر منفی و هم مثبت دارد، گفت: تا کنون در مورد این تاثیر، بررسی و مطالعه ای صورت نگرفته است .

مهندس حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش قیمت مسکن فقط ناشی از یک عامل و یا یک پارامتر نیست چون مسائل مختلفی نظیر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن تاثیر دارد و حتی هر کدام از این پارامترها نیز خودش شامل چند پارامتر می شود .

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: افزایش بی رویه قیمت مسکن به طور حتم در روند نوسازی بافت های فرسوده تاثیر خواهد داشت چرا که این افزایش می تواند اثر منفی و یا مثبت داشته باشد .

وی گفت: از یک سو اگر افزایش قیمت مسکن، زیاد شدن قیمت کالاها را به همراه داشته باشد می تواند باعث کاهش انگیزه افراد نسبت به ساخت و ساز بافت های فرسوده شود و از سوی دیگر ممکن است افراد متوجه شوند که صنعت ساخت و ساز با توجه به امتیازات در نظر گرفته شده، سود بیشتری دارد بنابراین به نوسازی این بافت های فرسوده تشویق شوند. اما به هرحال هنوز در این زمینه بررسی صورت نگرفته است .

کد مطلب 523818

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