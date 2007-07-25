جلال فهیم هاشمی: "پکا" باید تعطیل شود

سید جلال فهیم هاشمی - عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص پخش کتاب ایران (پکا)، به خبرنگار مهر گفت: به زودی قرار است مجمع عمومی سهامداران شرکت در مورد کوچک سازی و یا انحلال این شرکت تصمیم بگیرند و من نیز تصمیم دارم در جهت انحلال این شرکت تلاش کنم.

وی افزود: هم اکنون برخی عناصر در این شرکت حضور دارند که به نظر من نه ناشر هستند و نه دغدغه کتاب دارند و با این وضع بهتر است هر چه زودتر این کار تعطیل شود و به جای آن افرادی را دست چین کنیم و ناشرانی را گردهم بیاوریم که واقعا دغدغه کتاب و نشر را داشته باشند.

فهیم هاشمی تصریح کرد: هشتاد سهامدار این شرکت بعد از فراز و نشیب های فراوان سرانجام تکلیفشان روشن می شود و این بسیار خوب است اما این اتفاقی غم انگیز است چرا که پکا در ابتدا حرکت خوبی بود و قرار بود برای کتاب ایران کاری انجام دهد که با برخی کارشکنی ها موفق نشد.