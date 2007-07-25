تشکیل پرونده قضائی برای عوامل آلودگی خلیج فارس

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با آلودگی 8 کیلومتر از ساحل دریای خلیج فارس که طی هفته گذشته ایجاد شده است گفت: نیروگاه برق بندر عباس چندین تن مواد آلاینده را در آب دریا تخلیه کرده و باید گفت این امر باعث شده تا آلودگی ، سطح وسیعی از دریای خلیج فارس را فرا گیرد .

وی تصریح کرد : پیگیری حقوقی در ارتباط با علت بروز ایجاد این آلودگی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آغاز و پرونده ای نیز در این خصوص در مراجع قضائی تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت : با وجود اینکه بارها در ارتباط با آلودگی دریای خلیج فارس و ارتباط آن با نابودی درصد بالایی از موجودات دریایی هشدار داده شده اما بار دیگر بی توجهی مسئولان باعث ایجاد آلودگی در این دریا شد .

نبوی خاطر نشان کرد : تیم کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی و تهیه گزارش و عکس از منطقه هستند تا میزان خسارات وارده به صورت دقیق مشخص شود.

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد : پس از پایان بررسی ها عملیات مهار و رفع آلودگی را درمنطقه به سرعت آغاز می کنیم و با پمپاژ آلودگی را از منطقه خارج خواهیم کرد.