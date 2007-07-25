دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با توافقات صورت گرفته میان وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است، مراکز تربیت معلم آموزش و پرورش در قالب دانشگاه تربیت معلم پیامبر اعظم تجمیع شوند. این موضوع در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و از این پس تمامی مراکز تربیت معلم زیر نظر ستاد مرکزی دانشگاه تربیت معلم پیامبر اعظم تحت عنوان واحدهای این دانشگاه در سراسر کشور فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت : با تصویب نهایی این طرح از این پس معلمین در واحدهای دانشگاه تربیت معلم با سطح کیفی بالاتری و توسط اعضای هیئت علمی و کادر مورد تأیید وزارت علوم از یک مرتبه به مرتبه بالاتر ارتقاء می یابند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه این واحدها، نیروی انسانی جدید نیز پذیرش می کنند، گفت : این واحدها تنها در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و در صورت لزوم و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی به تربیت معلمین در مقطع کارشناسی می پردازند. تربیت نیروی انسانی جدید و ارتقاء معلمین به مقاطع بالاتر در دانشگاه های تربیت معلم کشور وابسته به وزارت علوم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش نیز با موافقت وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش از این پس تجمیع می شوند و تحت عنوان دانشگاه فنی و حرفه ای (امام عصر عج ) فعالیت می کنند.

خالقی گفت : با اجرای این طرح آموزشکده های فنی و حرفه ای ساماندهی شده و از سطح کیفی بالاتری برخوردار می شوند. افرادی که در این مراکز تربیت می شوند تنها در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته می توانند به ادامه تحصیل بپردازند.

وی توافقات وزارت علوم و آموزش و پرورش را در زمینه تجمیع آموزشکده های فنی و حرفه ای و تربیت معلم در راستای ارتقای کیفی این مراکز دانست و گفت: اگر چه در گذشته نیز آموزشکده ها و مراکز تربیت معلم از قوانین وزارت علوم تبعیت می کردند اما با تبدیل این مراکز به دانشگاه های پیامبر اعظم و امام عصر دارای هیئت امنا خواهند شد و مانند سایر دانشگاه های وزارت علوم نظارت بیشتری را بر آنها اعمال خواهد شد. بدین ترتیب سطح کیفی آنها همانند سایر دانشگاه ها افزایش می یابد.

خالقی گفت : در این دانشگاهها برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم اجرا و مدارک تحصیلی دانشجویان این دانشگاه ها نیز با تأیید وزارت علوم صادر می شود.

وی اضافه کرد : همچنین استخدام اعضای هیئت علمی طبق ضوابط و شرایط وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش صورت می گیرد.