کارشناس یونسکو برای تائید نهایی پرونده کلیساها به ایران می آید / درخواست ایران از یونسکو برای افزایش ثبت آثار تاریخی

دکتر سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص پرونده 12 اثر کلیساهای ایران که برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شده است، افزود: پرونده کلیساهای ایران سال 2008 در اجلاس کیمته جهانی مطرح می شود.

وی به روند ثبت جهانی آثار تاریخی اشاره و خاطر نشان کرد : هر کشوری بعد از اینکه اثری را برای ثبت نامزد کرد ، پرونده اثر را مطابق با معیارهای اعلام شده به یونسکو ارسال می کند، چنانچه پرونده دارای نقصی باشد یونسکو مهلت می دهد که طی مدت معینی نسبت به رفع آن اقدام کند و در صورتی که پرونده کامل بود، به شورای ثبت جهانی می رود .

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد : پس از این مرحله نیز یونسکو کارشناسان خود را برای مطابقت پرونده با محل ، برای بازدید به کشور مورد نظر می فرستد.

طه هاشمی گفت: درنهایت اثر مطرح شده برای ثبت درفهرست میراث جهانی درمجمع عمومی اعضای اجرایی یونسکو به رای گذاشته می شود .

وی افزود: متاسفانه از سال 2005 یونسکو تصویب کرد که سالی یک پرونده در فهرست میراث جهانی ثبت شود و با توجه به اینکه در گذشته به دلیل جنگ و مشکلات موجود در کشور نتوانستیم آثار زیادی را به ثبت جهانی برسانیم به همین دلیل به یونسکو پیشنهاد داده ایم که امکان ثبت آثار تاریخی بیشتری را در طول سال برای ایران در نظر گیرد .

وی ادامه داد : چنانچه یونسکو این موضوع را تصویب کند تعداد آثار ثبتی ما در فهرست میراث جهانی بیشتر خواهد شد .