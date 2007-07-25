خودروهای برقی مرهمی بر بحران بنزین در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا انستیتو تحقیقات الکتریسیته و شورای دفاعی منابع طبیعی آمریکا ارزیابی جامعی را منتشر کرده است که نشان می دهد استفاده گسترده از خودروهای برقی در این کشور تا چه حد می تواند به کاهش گازهای گلخانه ای منجر شده و کیفیت هوای تنفسی را ارتقا بخشد.

این ارزیابی تحقیقاتی به بررسی تاثیر فزاینده شمار خودروهای برقی بین سال های 2010 تا 2050 میلادی بر محیط زیست و کاهش مصرف سوخت پرداخته است.

این بررسی ها نشان داد که استفاده گسترده از خودروهای برقی سالانه و تا سال 2050 تاثیر قابل توجهی در حجم گازهای گلخانه ای تا بیش از 450 میلیون تن دارد که این رقم معادل کنار گذاشتن 5/82 میلیون خودرو از خیابانها و جاده های جهان است.

همچنین مشخص شده است که همواره منابع قابل توجهی از الکتریسیته برای استفاده در بخش حمل و نقل وجود دارد. به عنوان مثال تا سال 2050 بازار 60 درصدی خودروهای برقی آمریکا تنها بین 7 تا 8 درصد از منابع الکتریسیته این کشور را مصرف می کند.

از سوی دیگر خودروهای برقی می توانند کیفیت هوا را ارتقا بخشیده و برای کشوری نظیر آمریکا بنزین مصرفی را در سال 2050 بین 3 تا 4 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

به گزارش مهر، این ارزیابی ها همچنین نشان دادند که استفاده از خودروهای برقی به میزان قابل توجهی از وابستگی کشورها به نفت می کاهد. این مساله برای کشوری همچون آمریکا که تکیه زیادی بر منابع نفتی داشته است تبدیل به یک اولویت فناوری شده است.